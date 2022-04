So viele Millionen Deutsche haben noch nie Internet genutzt

Panagiotis Kolokythas

Viele Millionen Deutsche waren noch nie im Internet unterwegs. Das meldet das Statistische Bundesamt. Die Zahlen.

Vergrößern Es gibt in Deutschland Millionen Offliner. © Viewva / Shutterstock.com

Das Internet ist schon seit Langem aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sei es für Privatangelegenheiten, die Arbeit, für Shopping, Finanzen oder das Vergnügen. Es gibt aber auch einen großen Anteil in der Bevölkerung, der noch nie das Internet genutzt hat. Das geht jedenfalls aus den Zahlen hervor, die das Statistische Bundesamt (Destatis) in dieser Woche veröffentlicht hat.

Demnach waren im Jahr 2021 in Deutschland etwa sechs Prozent aller Deutschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren sogenannte "Offliner". Sie haben also bisher noch nie das Internet genutzt, wie Destatis mitteilt (dort wird auch erklärt, wie die Zahlen ermittelt wurden).

In der Altersgruppe zwischen 65 bis 74 Jahren liegt der Anteil bei 21 Prozent. In der Altersgruppe zwischen 55 und 64 Jahren nur noch bei 8 Prozent. Und in der Altersgruppe unter 55 Jahren liegt der Anteil bei höchstens 3 Prozent.

EU-Vergleich - Griechenland hat die meisten Offliner

Destatis wirft auch einen Blick auf die "Offliner" in den EU-Staaten und verweist dabei auf die von Eurostat für das Jahr 2021 ermittelten Zahlen. Demnach leben in der EU etwa 8 Prozent, die noch nie im Internet waren. Am höchsten ist der Anteil in Griechenland. Hier sind 20 Prozent der Menschen im Alter von 16 bis 74 Jahren noch nie im Internet gewesen. Es folgen Bulgarien mit 17 Prozent und Portugal mit 16 Prozent.

Am niedrigsten ist der Anteil der Offliner in Schweden mit nur 1 Prozent. Gefolgt von den Niederlanden mit 3 und Frankreich mit 5 Prozent.

Der weltweite Anteil der Offliner

Weltweit liegt der Anteil der Offliner bei knapp über einem Drittel der Weltbevölkerung. Das geht jedenfalls aus Schätzungen der Internationalen Fernmeldeunion der Vereinten Nationen (ITU) hervor. Demnach haben 37 Prozent der Menschen weltweit noch nie das Internet genutzt, was einer Zahl von ungefähr 2,9 Milliarden Menschen entspricht.