So schützen Sie Windows 7 weiterhin vor Malware

Frank Ziemann

Das AV-Test Institut hat bei den Antivirusherstellern abgefragt, wie lange sie Windows 7 noch unterstützen. Die meisten Hersteller bieten noch mindestens zwei Jahre Schutz.

Vergrößern Windows 7 vor Malware schützen

Nach dem Ende des Microsoft-Supports am 14. Januar 2020 für Windows 7 stellt sich für viele Nutzer, die nicht (oder noch nicht) auf Windows 10 wechseln wollen oder können, die Frage, wie sie ihren PC von Malware und dem Ausnutzen nicht mehr geschlossener Sicherheitslücken schützen können. Die gute Nachricht ist, dass die meisten Antivirushersteller noch für einige Zeit Unterstützung leisten werden.



Das Magdeburger AV-Test Institut hat bei den Antivirusherstellern nach deren Plänen für ihren Windows-7-Support gefragt. Die Mehrzahl der Unternehmen will demnach noch für mindestens zwei Jahre Updates liefern. Bislang haben haben nur wenige Hersteller einen konkreten Termin für das Support-Ende verkündet.



Bei Sophos reicht die Unterstützung für Installationen im Firmennetz (on premise) bis Ende 2020, für Cloud-basierte Lösungen bis Juni 2021. Avira beendet die Unterstützung für Windows 7 wie auch für Windows 8.x sowie für Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 und Server 2016 am 1. November 2022. TotalAV will zumindest noch ein Jahr Support bieten.

Schützen Sie Ihren PC und Mac vor Viren mit Norton 360 Deluxe für nur 19,99 Euro



Microsoft Security Essentials (MSE) ist laut Microsoft bereits nicht mehr als Download erhältlich, tatsächlich ist es jedoch noch verfügbar. MSE erhält noch bis 2023 Signatur- und Engine-Updates, jedoch keine weitergehenden Software-Aktualisierungen mehr. Bitdefender will Windows 7 noch zwei Jahre unterstützen, McAfee bis Ende 2021. Bei den übrigen Herstellern gibt es noch keine definitives Datum für das Support-Ende, doch für zwei Jahre sollte die Versorgung mit Updates gesichert sein.



Browser für Windows 7

Auch bei der Browser-Unterstützung für Windows 7 sieht es noch ganz gut aus. Google will Chrome für Windows 7 zumindest noch bis Juli 2021 mit Sicherheits-Updates versorgen. Microsoft Edge basiert seit Neuestem auf Chromium und ist auch für Windows 7 erhältlich. Edge-Chromium sollte also wie Chrome weiterhin Sicherheits-Updates für Windows 7 bekommen. Bei Mozilla gibt es noch kein offizielles Statement zu diesem Thema. Allerdings lief die Firefox-Unterstützung für Windows XP auch noch ein paar Jahre weiter, nachdem Microsoft den XP-Support eingestellt hatte.



Hersteller Support-Information AhnLab kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre AVG & Avast kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre – mehr... Avira Support endet im November 2022 – mehr... Bitdefender kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre – mehr... Bullguard kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre Carbon Black kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre ESET kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre FireEye kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre F-Secure kein Support-Ende gemeldet, mindestens bis Dezember 2021 G Data kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre Ikarus kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre Kaspersky kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre K7 Computing kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre McAfee kein Support-Ende gemeldet, mindestens bis Dezember 2021 – mehr... Microsoft Security Essentials Support-Ende für Programm-Updates, nur noch Signatur-Updates – mehr... Microworld kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre PC Matic kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre Quickheal kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre Seqrite kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre Sophos Support On-premise bis Dezember 2020, Cloud-managed bis Juni 2021 Symantec / NortonLifeLock kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre ThreatTrack / Vipre kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre TotalAV kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 1 Jahr Trend Micro kein Support-Ende gemeldet, mindestens noch 2 Jahre – mehr...

Stand: Ende Januar 2020