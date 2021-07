Onlinekonten löschen: Deutlich einfacher als noch vor Jahren

Peter Stelzel-Morawietz

Manchmal ist es nur ein besonders günstiges Angebot, das Nutzer zu einem Online-Shop leitet, bei dem man nur mit einem Kundenkonto einkaufen kann. Bisweilen ist es ein Dienst, den man früher genutzt hat, jetzt aber nicht mehr benötigt. Mit der Zeit sammeln sich etliche Accounts zu diversen Shop an. So sorgen Sie für mehr Überblick.

Vergrößern Nicht mehr benötigte Onlinekonten löschen © AVM

Mal eine Million gehackter Accounts hier, mal ein paar Millionen Konten da. Je größer die Zahl der eigenen Onlinezugänge ist, desto größer ist auch die Gefahr, dass eigene Daten aufgrund unsicher konfigurierter Kundendatenbanken an die Öffentlichkeit und somit in die Hände von Kriminellen geraten. So musste – um nur ein Beispiel von vielen zu nennen – die Lufthansa im Frühjahr einen Hackerangriff eingestehen, der die Daten von über einer Million Miles-&-More-Kunden betraf.

Schuld daran war nach Darstellung der Fluggesellschaft zwar nicht sie selbst, sondern ein externer Dienstleister. Doch genau das ist Teil des Problems: Als Verbraucher hat man trotz der seit über drei Jahren geltenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) lediglich begrenzte Kontrolle darüber, wo und nach welchen Sicherheitsstandards die eigenen Daten verarbeitet werden. Unser Rat kann deshalb nur lauten: Löschen Sie bitte sämtliche nicht (mehr) benötigte Konten!

Vergrößern 3 Beispiele: Das Löschen von Onlinekonten erfolgt nach wie vor uneinheitlich, ist im Vergleich zur Zeit vor Inkrafttreten der DSGVO aber generell schneller vollzogen.

Helfen sollen dabei Löschdienste wie Just delete me, die auf ihren Portalen Links und Anleitungen zum Entfernen der Konten für mehrere hundert populäre Websites zusammenfassen. Weil diese Services allerdings global arbeiten, konzentrieren sie sich vor allem auf große internationale Dienste. Bei kleineren oder lokalen Diensten muss man sich folglich oft selbst durch das Lösch-Prozedere kämpfen. Doch hier gibt es auch gute Nachrichten: Anstatt durchschnittlich beinahe 15 Minuten wie noch vor Jahren dauert das Entfernen unseren Erfahrungen nach im Mittel nur noch rund fünf Minuten. 50 nicht mehr benötigte Accounts aus der Welt zu schaffen, erfordert zwar weiterhin seine Zeit, aber bei weitem nicht mehr so lange wie früher. Diese Vereinfachung erfolgte sicher auch vor dem Hintergrund der DSGVO.

Unsere Zeitangabe stellt dabei nur einen Mittelwert dar: Manche Accounts sind nach 30 Sekunden beseitigt – Einloggen, im persönlichen Bereich das Entfernen anstoßen und bestätigen – fertig! Bei anderen muss man per E-Mail den Support anschreiben und dessen Reaktion abwarten. Doch auch hier zeigt sich, dass viele Firmen zügig reagieren, viele sogar innerhalb eines Werktages. Ein Tipp zum Schluss: Da es kein einheitliches So-geht’s-Lösch-Prozedere gibt, ist die Google-Suche mit den Begriffen „Dienst/Firma XY“, „Konto“ und „löschen“ (respektive „account“ und „delete“) die beste. Schließlich sind Sie ja nicht der Erste, der vor dieser Aufgabe steht.



