Hans-Christian Dirscherl

Microsoft hat den Namen der nächsten großen Windows-11-Version wohl versehentlich geleakt.

Vergrößern So könnte die nächste große Windows-11-Version heißen. © IB Photography/Shutterstock.com

Nachdem vor wenigen Tagen der Erscheinungstermin für Windows 11 22H2 , das erste große Feature-Update für Windows 11, durchgesickert ist, scheint nun auch der Name festzustehen. Das berichtet das US-IT-Nachrichtenmagazin Windowslatest.

Und der Name lautet...

Bisher bezeichnen wir das Herbst-Update immer als "22H2" oder als "Sun Valley 2". Die offizielle Bezeichnung hat Microsoft bis jetzt aber nicht verraten. Doch in der Get-Started-App, auch als Tipps-App bezeichnet, die Sie über das Startmenü aufrufen und die Ihnen Windows vorstellt, fanden Nutzer nach dem Start der App zeitweise einen Hinweis auf den Namen des kommenden Feature-Updates. Dort stand nämlich zu lesen: "You’re now running the Windows 11 2022 Update! Read on to discover new features and set things up just how you like" (Sie arbeiten jetzt mit dem Windows 11 2022 Update! Lesen Sie weiter, um neue Funktionen zu entdecken und alles nach Ihren Wünschen einzurichten).

Diese Meldung erscheint laut Windowslatest mittlerweile nicht mehr. Zu den neuen Features des Herbst-Updates soll die darin befindliche Schaltfläche ohne keine Informationen geliefert haben.



Offiziell hat Microsoft die Bezeichnung "Windows 11 2022 Update" aber noch nicht bestätigt.

Erscheinungsdatum steht wohl fest

Sicher ist dagegen, dass Build 22621 der Release-to-Manufacture-Candidate des Windows-11-Herbst-Updates ist. Außerdem ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das "Windows 11 2022 Update" (wenn es denn so heißt) am 20. September 2022 erscheinen wird.

Das Herbst-Update bringt unter anderem Ordner für das Startmenü, Drag and Drop für die Taskleiste und neue Animationen. Für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen gibt es ebenfalls Verbesserungen. Auch die Sprachsteuerungsfunktion verbessert Microsoft. Wir stellen alle Neuerungen in diesem Artikel vor:

Windows 11 22H2 – Alle Details zum ersten großen Feature-Update.

