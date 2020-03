Hans-Christian Dirscherl

Die US-Raumfahrtorganisation NASA hat einen Namen für den nächsten Mars-Rover gefunden. Er soll im Juli zum Mars starten.

Vergrößern So heißt der nächste NASA Mars-Rover! © NASA/Aubrey Gemignani

Update 6.3.2020: Die Namensfindung ist beendet . Der nächste Mars-Rover heißt Perseverance, was soviel wie Ausdauer oder Beharrlichkeit bedeutet. Im Juli 2020 soll Perseverance zum Roten Planeten starten und am 21. Februar 2021 auf dem Mars im Jezero Krater landen. Der Vorschlag für Perseverance kam von dem Schüler Alexander Mather aus Springfield im US-Bundesstaat Virginia. Insgesamt gingen 28.000 Vorschläge ein. Update Ende

Update 22.1.2020: Die erste Runde der Namensfindung für den nächsten NASA Mars-Rover ist vorbei. Dabei wurden neun Kandidaten ermittelt. Jetzt kann jeder Interessierte hier online über den finalen Namen des nächsten Mars-Rovers abstimmen. Die zur Wahl stehenden Kandidaten samt Begründung finden Sie hier. Sobald Sie für einen der neun Namen abgestimmt haben, sehen Sie, wie viele Stimmen bereits insgesamt abgegeben wurden und aus welchen Staaten diese kommen. Update Ende



Ursprünglicher Artikel von August 2019: Die US-Raumfahrtorganisation NASA sucht einen Namen für den nächsten Mars-Rover. Allerdings darf sich nicht jeder Weltall-Begeisterte an der Namenssuche beteiligen: Nur Schüler an öffentlichen und privaten US-Schulen sowie entsprechende Schüler, die zu Hause unterrichtet werden, dürfen Vorschläge einreichen.



Die Schüler müssen ihre Vorschläge bis zum 1. November 2019 einreichen, alle Teilnahme-Voraussetzungen erklärt die NASA auf dieser Webseite. Dem Vorschlag muss ein höchstens 150 Wörter langer Text beigelegt werden. Das Auswahlverfahren geht über mehrere Stufen bis der Sieger feststeht.

An der finalen Abstimmung im Januar 2020 sollen sich aber alle Interessierten via Online-Formular beteiligen können. Am 18. Februar 2020 will die NASA dann den Siegernamen bekanntgeben. Genau ein Jahr später, also am 18. Februar 2021 soll der Mars-Rover dann auf dem Roten Planeten landen.



Der Namensvorschlag des Siegers des Wettbewerbs wird dann zum Namen des nächsten Mars-Rovers. Der Gewinner darf außerdem beim Start des nächsten Mars-Rovers im Juli 2020 vor Ort in der Cape Canaveral Air Force Station in Florida anwesend sein.



Der Schüler-Wettbewerb um die Namenssuche für den Mars-Rover ist Teil eines Maßnahmen-Pakets, mit dem die NASA Schüler für Wissenschaft, Technik, Ingenieurswesen und Mathematik (in Deutschland als MINT-Fächer bezeichnet) begeistern will. Der nächste Mars-Rover wiederum soll ein erster Schritt für die geplante bemannte Mars-Mission der NASA sein. Der Mars-Rover soll Proben von der Oberfläche des Roten Planeten aufsammeln und analysieren. Insbesondere suchen die NASA-Wissenschaftler nach Hinweisen für ehemals existierendes bakterielles Leben auf dem Mars und auf dessen ehemaliges Klima. Außerdem soll die Geologie des Mars untersucht werden.

