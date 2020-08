Podcasts: Praxisnahe Digitalisierung - Industrie 4.0

Jérémie Kaiser

Komplexität reduzieren, um Kosten zu senken und Produktivität zu verbessern. Was Unternehmen jetzt dafür tun müssen.

Verstärkt durch die Coronakrise prägt die Digitalisierung aktuell eine Phase gewaltiger ökonomischer Herausforderungen. Wer unter diesen Vorzeichen in der Industrie die Produktivität steigern, Produktions- und Fertigungsprozesse verbessern und die Produktqualität optimieren will – schafft dies nur mit der passenden Digitalisierungsstrategie. Erst damit werden Unternehmen fit für die Industrie 4.0.



Doch welche strategischen Weichen sind dafür zu stellen? Welche Gleise laufen dagegen ins Leere und was zeichnet deutsche Unternehmen aus, die bereits auf der richtigen Spur sind? Welche Hardware ist tatsächlich notwendig? All dies verraten drei ausgewiesene Fachleute in der Podcast-Serie „ Grundpfeiler der Industrie 4.0 –praxisnaheDigitalisierung “.