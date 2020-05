So gefährlich falsch werden Passwörter benutzt

Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Aus Sicherheitsgründen sollte man jedes Passwort nur für einen einzigen Zugang verwenden. Doch die Realität sieht anders aus.

Mitarbeiter des Balbix Threat Research Team des Sicherheitsunternehmens Balbix haben herausgefunden, dass ein ein- und das selbe Passwort im Durchschnitt für 2,7 Konten/Zugänge benutzt wird. Durchschnittlich etwas über acht unterschiedliche Passwörter verwendet ein Nutzer insgesamt für alle seine Zugänge/Logins.

Die fatale Folge: Wird einer dieser Zugänge geknackt und fällt deshalb das Passwort in fremde Hände, dann kann der Angreifer auch die anderen Konten, die mit diesem Passwort geschützt sind, kapern. Deshalb sollten Sie nie ein Passwort mehrmals verwenden.



Ein weiteres Ergebnis dieser Untersuchung: 99 Prozent aller Mitarbeiter in Unternehmen nutzen ein- und dasselbe Passwort für unterschiedliche private oder berufliche Zugänge. Diese Vermengung von privaten und beruflichen Accounts macht das Ganze noch gefährlicher. So kann ein erfolgreicher Hackerangriff auf ein Forum oder ein soziales Netzwerk dazu führen, dass Angreifer ein Passwort erbeuten, das auch für wichtige Unternehmenskonten verwendet wird. Und können dort dann den entsprechend großen Schaden anrichten.



Das Balbix Threat Research Team wertete zufällig ermittelte Daten von über 10,000 Nutzern aus mehreren Dutzend unterschiedlicher Unternehmen aus verschiedenen Industriezweigen aus.

