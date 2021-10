Snap 11 gratis: Wir verschenken die Vollversion!

Panagiotis Kolokythas

Wir schenken Ihnen die Vollversion von Snap 11. Greifen Sie schnell zu, denn das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

Vergrößern Für kurze Zeit gratis: Ashampoo Snap 11 © Ashampoo

Wir schenken Ihnen wieder eine tolle Vollversion: Ashampoo Snap 11 (Wert: 25 Euro). Sie erhalten die Vollversion für kurze Zeit gratis auf pcwelt.de.



Zum Gratis-Download: Ashampoo Snap 11

Hinweis zur Dauer der Aktion: Die Vollversion ist ab sofort und mindestens bis Sonntag, 31. Oktober 2021, 23:59 Uhr kostenlos erhältlich. Die Aktion endet, sobald der Download-Link oben nicht mehr aktiv bzw. anklickbar ist.

Hinweis zur Freischaltung der Vollversion: Die Aktivierung der Vollversion erfolgt nach der Installation direkt nach dem ersten Start. Sie müssen sich dazu mit einer Mail-Adresse registrieren (falls Sie noch kein Ashampoo-Konto besitzen) und bekommen nach der erfolgten Registrierung den Zugang zur Vollversion. Anschließend können Sie gleich loslegen!

Informationen zur Gratis-Vollversion Ashampoo Snap 11:

Ashampoo Snap 11 erstellt Screenshots und Videos beliebiger Inhalte schnell und variabel. Egal was auch immer auf Ihrem Bildschirm zu sehen ist, wird dies von Ashampoo Snap 11 zuverlässig als Bild oder Video festgehalten und kann anschließend vielseitig bearbeitet und geteilt werden. Snap 11 bietet Ihnen also alle Möglichkeiten, Screenshots zu erstellen, Videos abzufilmen oder Dokumentationen zu erstellen. Ein guter Screenshot kann viel Zeit und Erklärungen sparen und auch schwierige Sachverhalten erklären.

Mit Snap 11 können Sie ganz einfach Bilder um Kommentare und Grafiken ergänzen, um so schneller auf den Punkt zu kommen. Weisen Sie auf Details hin, zeigen Sie Probleme auf oder markieren Sie blitzschnell wichtige Bereiche. Außerdem können Sie mit Ashampoo Snap 11 auch Lehrvideos oder Dokumentationen kinderleicht erstellen. Sie können bei der Aufnahme selbst – also live – schon Hand anlegen und Text, Zeichnungen oder Kommentare per Mikro hinzufügen. Lassen Sie Mausklicks und Tastenanschläge gesondert anzeigen, blenden Sie Wasserzeichen ein oder integrieren Sie mit einem Klick ihre Webcam.