Smartwatch "Neo" für Kinder jetzt mit 50 Euro Rabatt

Hans-Christian Dirscherl

Die Disney Neo Smart Kids Watch ist eine wasserdichte Smartwatch speziell für Kinder. Mit coolen Disney-Figuren, Kamera und dem passenden Vodafonetarif. Bei einer aktuellen Rabattaktion auf Amazon gibt es 20 Prozent geschenkt.

Vergrößern Mit der Disney Neo Smart Kids Watch können die Kids Fotos schießen. © Disney/Vodafone

Eine Smartwatch speziell für Kinder

Die Disney Neo Smart Kids Watch ist eine Smartwatch speziell für Kinder. Die Uhr entstand aus einer Zusammenarbeit von Vodafone mit Disney. Vodafone steuert die passende SIM-Karte samt Tarif bei und von Disney stammen die Figuren, die den Kindern bei der Bedienung der Uhr hilfreich und motivierend zur Seite stehen. Beispielsweise Yoda oder Darth Vader, falls das Kind oder dessen Eltern Star-Wars-Fans sind. Oder Mickey Mouse. Weitere Figuren stammen von Pixar und Marvel. Die Figuren machen die für sie typischen Bewegungen und bieten dazu passende Soundeffekte. Das Kind kann die gewählte Figur jederzeit wieder ändern.

Disney Neo Smart Kids Watch für 249 Euro statt 299,90 Euro bestellen. Inklusive 2 Jahre SIM-Nutzung.



Vergrößern Disney Neo Smart Kids Watch mit Vodafonetarif © Disney

20 Prozent sparen bei Kauf der Watch mit 2-Jahrestarif

Und so erhalten Sie den Rabatt bei Ihrer Amazon-Bestellung: Bevor Sie die Uhr in den Einkaufswagen legen, klicken Sie das Coupon-Kästchen " Rabattgutschein einlösen und 20,00 € sparen " an. Der Rabatt von 20 Euro wird Ihnen an der Kasse abgezogen, nachdem Sie Angaben zu Bezahlung und Lieferung eingegeben haben. Der Endpreis für die Smartwatch in der 24-Monatsvariante beträgt 249 Euro.

Disney Neo Smartwatch Kids: Jetzt insgesamt 50 Euro sparen

Achtung: Den Rabatt können Sie nur einlösen, wenn Sie sich für die Variante mit 2-Jahrestarif von Vodafone entscheiden. Auf die Neo-Smartwatch mit monatlich kündbarem Vodafone-Tarif gibt es leider keinen Rabatt:

Disney Neo Smartwatch Kids für 178,48 Euro statt 199,90 bestellen. Mit monatlichem Tarif (kein Rabattgutschein).

Das kann die Neo Smartwatch für Kinder

Die Disney Neo Smart Kids Watch zeigt natürlich nicht nur die Uhrzeit an, sondern bietet auch typische Funktionen einer Erwachsenen-Smartwatch. So misst sie die Schritte, die das Kind zurücklegt und die Zeit, die das Kind mit Sport verbringt. Die ausgewählte Disney-Figur lobt das Kind, wenn es sich viel bewegt. Außerdem stehen Apps für Wetterbericht und Kalender zur Verfügung und es gibt einen Taschenrechner. Der besondere Clou ist aber die eingebaute 5-MP-Kamera, mit der das Kind jederzeit Aufnahmen machen kann.

Vergrößern Diese Disney-Figuren stehen anfangs zur Auswahl. © Disney

Die Kinder empfangen auf der Uhr auch Anrufe und Nachrichten. Eltern können so immer mit ihren Kindern in Kontakt treten. Die Eltern können über die Vodafone-Smart-App die Smartwatch konfigurieren und zum Beispiel die Nutzungszeiten festlegen. Die Eltern können zudem den Standort des Kindes aktuell ermitteln; die Uhr bietet aber kein fortlaufendes Standorttracking. Über die Uhr kann das Kind aber nicht in das Internet - surfen ist also ausgeschlossen.

Vergrößern Diese Funktionen stehen zur Wahl. © Disney

Wichtig bei einer Kinderuhr: Sie ist hart im Nehmen. Denn die Disney Neo Smart Kids Watch ist wasser- und staubdicht nach IP68. Das Kind darf mit der Uhr am Handgelenk also jederzeit ins Wasser langen und darin herumplanschen. Die Smartwatch aber nicht zum Schwimmen oder Tauchen geeignet.

Vergrößern Der Taschenrechner © Disney/Vodafone

Die Disney Neo Smart Kids Watch (44,5 mm x 14,8 mm; 40,6 g) gibt es in zwei Versionen:



Version 1 für 249 Euro (Angebot!) statt 299,90 Euro (UVP) mit einem 24-monatigem Nutzungsservice, der vollständig im Kaufpreis enthalten ist. Sie kaufen also die Uhr und haben zwei Jahre lang keine weiteren Kosten damit. Zum Angebot.



Version 2 mit einem monatlich kündbaren Tarif für 6,99 Euro oder mit einem 24-Monatsmodell von 5,99 Euro pro Monat. Hier zahlen Sie einmalig 174,48 Euro statt 199,90 Euro (UVP) für die Uhr und dann den monatlichen Tarif. Hier bestellen.



Bei der Uhr können Sie zwischen den Farben Mint-Grün und Ozean-Blau wählen. Im Lieferumfang sind zwei Bänder enthalten.

Wichtig: Die Rabattaktion von Amazon gilt bis 31. Mai 2021 oder solange der Vorrat reicht.