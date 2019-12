Smartphone-Schnäppchen: Galaxy A50 für 290 Euro

Denise Bergert

Bei Media Markt können Kunden zum Cyber Monday beim Kauf des Samsung Galaxy A50 rund 60 Euro sparen.

Vergrößern Das Galaxy A50 ist aktuell zum Schnäppchenpreis bei Media Markt erhältlich. © Samsung

Anlässlich der Rabatt-Schlacht zum heutigen Cyber Monday bietet der Elektronik-Händler Media Markt das Mittelklasse-Smartphone Samsung Galaxy A50 in vier unterschiedlichen Farben zum Sparpreis von 289,99 Euro an. Im Vergleich zum UVP in Höhe von 349 Euro können Kunden beim Kauf rund 60 Euro sparen. Das Galaxy A50 steht in den Farben Blau, Weiß, Koralle und Schwarz zur Auswahl. Wer sich das Smartphone nach der Bestellung nach Hause liefern lässt, zahlt zusätzlich 1,99 Euro für den Versand. Die Abholung im Markt ist kostenlos.

Das Samsung Galaxy A50 bietet einen AMOLED-Bildschirm im 6,4-Zoll-Format mit Full-HD+-Auflösung. Im Gehäuse werkeln ein Achtkern-Prozessor, vier Gigabyte Arbeitsspeicher und 128 Gigabyte interner Speicher. Zur weiteren Ausstattung gehören eine Dreifach-Kamera mit 25, 5 und 8 Megapixeln an der Rückseite, eine Front-Kamera mit 25 Megapixeln sowie ein Akku mit 4.000 mAh. Zum Lieferumfang gehören neben dem Smartphone auch ein Ladeadapter, ein Datenkabel, ein Steckplatzwerkzeug und ein Headset. Als mobiles Betriebssystem kommt Android 9 zum Einsatz.

Samsung Galaxy A50für 290 Euro bei Media Markt