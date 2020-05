Smartphone: LG Velvet offiziell enthüllt

Denise Bergert

LG hat sein neues Velvet-Smartphone offiziell enthüllt und für den südkoreanischen Markt angekündigt.

Vergrößern Das LG Velvet kommt voraussichtlich in den nächsten Wochen auch nach Europa. © LG

Nach mehreren Teasern und ersten bestätigten Spezifikationen in den vergangenen Wochen, hat LG heute sein neues Velvet-Smartphone für Südkorea angekündigt . Nähere Details zum Launch in Europa und den USA sollen voraussichtlich noch in diesem Monat folgen.

Das LG Velvet bietet einen OLED-Bildschirm im 6,8-Zoll-Format und einer Auflösung von 2.460 x 1.080 Pixeln. Im Gehäuse werkeln der Snapdragon 765 von Qualcomm und acht Gigabyte RAM sowie 128 Gigabyte interner Speicher. Letzterer kann per microSD-Karte erweitert werden. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Akku mit 4.300 mAh, ein klassischer Kopfhörer-Anschluss, ein im Display verbauter Fingerabdrucksensor sowie Wacom-Stylus-Support. Als Betriebssystem kommt Android 10 mit LG Benutzeroberfläche zum Einsatz.

Die Front-Kamera bringt LG in einer kleinen Notch in der Mitte der Display-Oberkante untergebracht. Sie löst mit 16 Megapixeln auf. An der Rückseite verbaut LG eine Dreifach-Kamera, deren Linsen jeweils in einer eigenen Aussparung an der linken Seite untergebracht sind. Die Hauptkamera bietet eine Auflösung von 48 Megapixeln, ihr zur Seite stehen eine Super-Weitwinkel-Linse mit acht Megapixeln sowie ein Tiefensensor mit fünf Megapixeln. In Südkorea kostet das LG Velvet zum Launch 899.800 Won (umgerechnet 681 Euro). Preise für Europa stehen bislang noch nicht fest.