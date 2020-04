Smartphone-Fieber bei Mediamarkt: Handys zu Schnäppchenpreisen

René Resch

Bei Mediamarkt läuft wieder die "Smartphone-Fieber"-Aktion. Dieses Mal mit einigen Top-Smartphones wie iPhones oder Galaxy-Handys sowie Smartphones von weiteren Anbietern zu Schnäppchen-Preisen.

Vergrößern Smartphone-Fieber bei Media Markt © Media Markt

Bei Mediamarkt läuft über das Wochenende vom 17. April um 18 Uhr bis 20. April 2020 um 9 Uhr früh die "Smartphone-Fieber"-Aktion. Dieses Mal mit reduzierten Smartphones der Marken Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei und Honor. Die Angebote der Smartphone-Fieber-Aktion haben wir hier für Sie zusammengestellt:



Apple-Angebote

Bei den Apple-Smartphones ist dieses Mal das Apple iPhone 11 Pro Max mit 256 GB Speicherplatz in der Farbe Midnight Green für einen Preis von 1199 Euro zu haben. Im PC-WELT-Preisvergleich verlangen der nächstgünstigere Anbieter Preise ab 1397,92 Euro - Sie sparen also mindestens fast 200 Euro (198,92 Euro). Aber auch beim iPhone 11 mit 64 GB Speicherplatz in der Farbe (Product)Red zum Preis von 699 Euro können Sie sparen. Im Preisvergleich starten die Preise für das Apple-Smartphone, in der Farbe Rot ab 749 Euro - günstiger als bei Mediamarkt erhalten Sie das Smartphone aktuell also nicht.



Apple iPhone XR

64 GB, Dual SIM

für 599 statt 654,90 Euro in Blue - Coral

Apple iPhone XR

128 GB, Dual SIM

für 629 statt 749 Euro in Black - Red

Apple iPhone 11

64 GB, (Product)Red

für 699 statt 749 Euro

Apple iPhone 11 Pro Max

64 GB, Silver

für 1079 statt 1219 Euro

Apple iPhone 11 Pro Max

256 GB, Midnight Green

für 1199 statt 1399 Euro



Samsung-Galaxy-Angebote

Diese Woche gibt es auch wieder Galaxy-Smartphones von Samsung zu tollen Preisen. Zum Beispiel gibt es das Samsung Galaxy S10 Lite mit 128 GB Speicherplatz zum Preis von 489 Euro. Im Preisvergleich gehen die Preise für das S10 Lite ab 499 Euro - auch hier also bietet Mediamarkt aktuell den Bestpreis.



Samsung Galaxy A40

64 GB, Dual SIM

für 195 statt 249 Euro in Black - Blue

Samsung Galaxy S10 Lite

128 GB, Dual SIM

für 489 statt 559 Euro in Black - Blue - White



Xiaomi-Angebote

Xiaomi Redmi Note 8T

64 GB, Dual SIM

für 159 statt 174,99 Euro in Grey - White - Blue



Xiaomi Mi Note 10

128 GB, Dual SIM

für 399 statt 489 Euro in Black - White - Green



Huawei-Angebote

Huawei P30 Lite

128 GB, Dual SIM

für 205 statt 229 Euro in Crystal - Black - Blue - White



Honor-Angebote

Honor 20 Pro

256 GB, Phantom Blue, Dual SIM

für 349 statt 399 Euro



Bitte beachten Sie: Das Angebot gilt nur online und so lange der Vorrat reicht. Versandkosten werden für die Aktionsprodukte nicht berechnet. Weitere Smartphones aus der Smartphone-Fieber-Aktion finden Sie auf der speziellen Aktionsseite.

