Smarter Lautsprecher: Samsung kündigt Galaxy Home Mini an

Denise Bergert

Samsung zeigt auf der CES 2020 in Las Vegas mit dem Galaxy Home Mini einen smarten Lautsprecher mit Sprachsteuerung.

Vergrößern Der Galaxy Home Mini soll Anfang 2020 auf den Markt kommen. © Samsung

Der südkoreanische Elektronik-Hersteller Samsung hat auf der CES in Las Vegas einen neuen smarten Lautsprecher vorgestellt . Das Gerät hört auf den Namen Galaxy Home Mini und soll ähnlich wie Amazons Echo per Sprachbefehl andere Smart-Home-Hardware steuern. Anstatt auf den Google Assistant oder Alexa setzt der Galaxy Home Mini jedoch auf Samsungs hauseigenen Sprachassistenten Bixby , der bereits in den Galaxy-Smartphones zum Einsatz kommt.

Samsung will mit Bixby nicht in direkte Konkurrenz zu Alexa, Siri und dem Google Assistant treten. Das Unternehmen habe sich bewusst dazu entschieden, den digitalen Assistenten nicht mit einer künstlichen Intelligenz zu versehen, die natürliche Gespräche mit Bixby ermöglicht. Stattdessen soll beim Galaxy Home Mini die präzise Sprachsteuerung von Smart-Home-Geräten im Vordergrund stehen. Der Galaxy Home Mini soll laut Samsung der smarte Lautsprecher mit der höchsten Kompatibilität zu Dritthersteller-Smart-Home-Hardware werden.

Im Rahmen eines Beta-Tests ist der Galaxy Home Mini in Südkorea bereits erhältlich. Der offizielle Marktstart soll im ersten Quartal 2020 erfolgen. Ein Preis für den smarten Lautsprecher steht bislang allerdings noch nicht fest.

