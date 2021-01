Smart-Speaker für Audio-Fans von Harmon/Kardon

René Resch

Bei Saturn erhalten Sie diese (smarten) Audio-Produkte der Harman/Kardon Citation-Serie zu niedrigen Preisen.

Aktuell erhalten Sie beim Elektrofachhändler Saturn einige großartige Harman-Kardon-Produkte der Citation-Serie. So gibt es ein breit gefächertes Portfolio an Citation-Produkte wie Smart-Speaker, Soundbars, Surround-Lautsprecher, kabellose smarte Tower-Speaker, Subwoofer und mehr.



Direkt zu den Harman-Kardon-Produkten aus der Citation-Serie bei Saturn – Erleben Sie Smart-Speaker, Soundbars, Heimkino-Lautsprecher und mehr.

Die Harman-Kardon-Produkte der Citation-Serie vereinen ein hippes skandinavisches Industriedesign mit smarter Top-Technologie. Die verschiedenen Speaker sind dabei absolute Spitzenprodukte aus dem Home-Audio-Entertainment-Bereich und bieten zudem ein tolles Multiroom-Klangerlebnis mit simultaner Musikwiedergabe in verschiedenen Räumen gleichzeitig - ohne Latenz. Weiterhin unterstützen die Geräte die Sprachsteuerung per Google Assistant, können aber auch per Apple AirPlay oder Chromecast angesteuert werden.

Im PC-WELT-Test: Smart Radio Harman Karton Citation Oasis DAB



Vom Smart-Speaker, Soundbars über kabellose Surround-Systeme. In der Produktpalette der Citation-Geräte ist auch sicherlich für Sie das passende Produkt dabei. Bei Saturn können Sie die Harman-Kardon-Geräte fast alle versandkostenfrei bestellen.

Highlights der Citation-Serie bei Saturn

Hier haben wir einige Highlight-Produkte der Citation-Serie für Sie herausgepickt:

Harman Kardon Citation 200 © Saturn Egal wo, der Citation 200 Smart-Speaker kann dank eingebautem Akku auch im Freien genutzt werden - bis zu acht Stunden. Zudem bietet er einen IPX4-Spritzwasserschutz und kann neben Bluetooth auch per Google Home, Apple AirPlay oder Chromecast angesteuert werden. Saturn-Preis: 299 Euro in Grau - Schwarz



Harman Kardon Citation Multibeam 700 © Saturn Harman Kardon Citation Multibeam 700 liefert vollen Surround Sound für das Home-Entertainment, ohne dass zusätzliche Lautsprecher oder Kabel erforderlich sind. Die Soundbar kann einzeln oder im Verbund eines 5.1-Systems als Center-Speaker genutzt werden. Saturn-Preis: 491,41 Euro in Grau - Schwarz



Harman Kardon Citation Oasis © Saturn Der dezente Oasis-Speaker bietet neben den Smart-Eingenschaften auch eine, Uhr mit Weckerfunktion, DAB+-Radio sowie ein Qi-Ladepad zum kabellosen Aufladen Ihres Smartphones. Perfekt auch für das Schlafzimmer. Saturn-Preis: 193,76 Euro in Grau - Schwarz



Harman Kardon Citation One MKII © Saturn Der Citation One MKII kommt im exklusivem Design und bietet alles was man von einem Smart-Speaker erwarten kann. Mit Apple AirPlay, Bluetooth und eingebrautem Chromecast erhalten Sie Zugriff auf mehr als 300 verschiedene Musik-Streaming-Dienste. Saturn-Preis: ab 199 Euro in Schwarz - Blau - Pink



Weitere Harman-Kardon-Geräte aus der Citation-Serie

Auf Saturn.de finden Sie noch zahlreiche weitere Produkte aus der Harman-Kardon-Serie wie Smart-Speaker in verschiedenen Größen oder Heimkino-Lautsprecher. Diese haben wir hier für Sie zusammengestellt:



Smart-Speaker:



Etwa weitere, etwas kleinere Smart-Speaker wie beispielsweise den Harman Kardon Citation One für 199 Euro oder den Citation 100 für 259 Euro.

Für größere Räume gibt es auch die deutlich größeren Smart-Speaker Harman Kardon Citation 300 für 368,28 Euro oder den Citation 500 für 639,25 Euro.



Heimkino:



Und auch für den Heimkino-Bereich gibt es mit Citation-Serie jede Menge Auswahl. Etwa die Harman Kardon Citation Surround (2 Stück) für 449 Euro.

Die Wireless-Turmlautsprecher Harman Kardon Citation Tower (2 Stück) für 2499 Euro liefern einen großartigen Sound und sind ein wahrer Hingucker.

Die Subwoofer Citation Sub für 707,86 Euro oder Citation Sub Small für 399 Euro sorgen bei Ihnen Zuhause für einen ordentlichen Bass.

Alternativ, für Leute die kein komplettes 5.1-Heimkino-System stellen möchten, gibt es auch noch größere Soundbars wie die Harman Kardon Citation Bar für 799 Euro.

Eine Übersicht über sämtliche Citation-Produkte der Firma Harman-Kardon finden Sie auf dieser Saturn-Seite:

