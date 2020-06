Smart Speaker Mini: Telekom-Lautsprecher für 50 Euro

Michael Söldner

Der kleine Smart Speaker der Telekom kostet nur 50 Euro und unterstützt neben Magenta Assistant auch Alexa.

Vergrößern Der Smart Speaker Mini wird in Weiß und Schwarz angeboten. © telekom.de

Die Deutsche Telekom hat mit dem Smart Speaker schon seit Herbst 2019 einen smarten Lautsprecher im Angebot. Nun wurde mit dem Smart Speaker Mini eine kleinere Version zum halben Preis angekündigt. Dieser in den Farben Schwarz oder Weiß angebotene Lautsprecher kostet im Shop der Telekom nur 50 Euro. Er unterstützt wie sein großer Bruder sowohl den von der Telekom entwickelten Sprachassistenten Magenta Assistant als auch Amazons Alexa.

Musik lässt sich dank Bluetooth 4.1 vom Mobilgerät auf den Smart Speaker Mini streamen. Durch eine Klinkenbuchse können zudem weitere Lautsprecher oder ein Kopfhörer angeschlossen werden. Im Zusammenspiel mit einem Anschluss der Telekom kann der Smart Speaker Mini Anrufe entgegennehmen, auch Magenta-TV-Empfangsgeräte können per Stimme gesteuert werden. Kommen darüber hinaus noch Lampen mit Magenta Smart Home zum Einsatz, können auch diese per Kommando bedient werden. Wie Amazons Alexa unterstützt Magenta Assistant zudem Timer, sagt Wetterberichte an oder hilft beim Anlegen des Einkaufszettels. Wer hingegen lieber auf Alexa vertraut kann dies mit dem Smart Speaker Mini der Telekom ebenfalls tun. Neben dem Kauf bietet die Telekom auch eine Mietoption für den Lautsprecher an. Für monatlich 1,94 Euro lässt sich der Smart Speaker Mini für mindestens ein Jahr mieten. Danach muss der Lautsprecher allerdings zurückgegeben werden.

Telekom Smart Speaker Mini ansehen