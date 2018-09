Smart Home Produkte bis 50% günstiger in der Amazon Herbstwoche

In der Amazon Herbstangebote-Woche gibt es vor allem viele Produkte aus dem Bereich Smart Home günstiger. Im Vergleich zum Originalpreis gibt es meist ordentliche Rabatte, doch es lohnt sich oft ein Preisvergleich im Internet, bevor man sich für einen Kauf entscheidet. Die Herbstangebote-Woche endet am 1. Oktober.

Vergrößern Die Herbstangebote-Woche bei Amazon geht vom 24.September bis zum 1. Oktober

Unter anderem in der Kategorie Smart Home gibt es diese Woche viele Produkte vergünstigt. So können Sie smarte Leuchtmittel und Steckdosen, WIFI Speaker, LED-TVs, Internetradios, Überwachungssysteme und Saugrobots shoppen. Wir stellen einige der Smart Home Deals vor.

Video Türklingel Doorbell Pro von Ring



Vergrößern Video Türklingel Pro Set mit Türgong und Transformator © Amazon

Die digitale Türklingel von Ring sieht schick aus und kann viel mehr als nur Klingeln. Sie ist mit Ihrem Smartphone, Tablet oder Desktop verknüpft und lässt eine Kommunikation mit dem Besucher per Video- und Sprachfunktion zu. Inklusive Bewegungsmelder und HD-Videoüberwachung kostet die smarte Klingel 239 Euro. Damit kann man heute 40 Euro sparen .

Intelligente Türklingel bei Amazon ansehen

Saugroboter ECOVACS Robotics DEEBOT 600



Vergrößern ECOVACS Robotics DEEBOT 600 © Amazon

Einen Saugrobot gibt es von Ecovacs zum Preisvorteil. Das Modell Robotics Deebot 600 ist derzeit – nur in der weißen Ausführung – für 255 Euro erhältlich. Damit können Sie heute 14 Euro sparen .

Saugroboter Robotics DEEBOT 600 bei Amazon ansehen





Philips LED TV



Vergrößern Philips 49PUS6412/12 123cm (49 Zoll) LED-Fernseher © Amazon

Ein wahres Schnäppchen ist das Modell PUS6412/12 von Philips. In allen Größen (43, 49, 55 und 65 Zoll) ist der LED-TV in der Herbstangebote-Woche deutlich günstiger. Für den 49 Zoll Fernseher zahlen Sie 687 Euro und sparen somit über 250 Euro . Beim Kauf eines 65 Zoller zahlen Sie 1.226 Euro und damit über 670 Euro weniger im Vergleich zum Originalpreis. Im Online-Preisvergleich finden sich jedoch Anbieter, die das Modell noch günstiger vertreiben. Z.b. kann der 49 Zoll TV bei Alternate für nur 559 Euro bestellt werden.

Zum LED-TV Philips 49PUS6412/12 bei Amazon





Intelligente Steckdose Gosund

Vergrößern Intelligente Steckdose 2er Pack,16A 3680W © Amazon

Im Bereich smarte Steckdosen bzw. WIFI-Steckdosen mit Fernsteuerung hat Amazon diese Woche viele Angebote. Ein Beispiel ist ein Zweier-Pack Steckdosen von Gosund für 24,99 Euro statt 45,99 Euro. Die Steckdosen lassen sich per App steuern und funktionieren mit Alexa und Google Home. Somit können sie an ein bestehendes Smart Home System angeschlossen werden. 21 Euro gespart .

Zum 2er Pack intelligente Steckdose von Gosund





Smart Home Thermostat von Blaupunkt

Vergrößern Smart Home Thermostat TMST-S1 aus der Q-Serie von Blaupunkt © Amazon

Mit diesem Thermostat können Sie Ihre Heizung oder auch Ihre Fußbodenheizung per App steuern. Das Gerät lässt sich mit dem zentralen Heizungssystem verbinden und wird an der Wand angebracht. Per Knopfdruck oder App lässt sich die Temperatur regeln, Heizpläne können erstellt oder auch Grenzwerte definiert werden, welche nicht über- oder unterschritten werden sollen. 22 Euro Einsparung .

Zum Blaupunkt Smart Home Thermostat





Bang & Olufsen Lautsprecher Beoplay M3

Vergrößern Wireless Speaker von Bang & Olufsen © Amazon

Der drahtlose Beoplay M3 Lautsprecher von Bang & Olufsen ist bei Amazon um 30 Euro reduziert. Der handliche Speaker wurde mit natürlichen Materialien hergestellt, um eine optimale Klangqualität zu erreichen. Er kann mit anderen Lautsprechern oder Diensten wie AirPlay verbunden werden. Der aktuelle Preis liegt bei 269 Euro. Allerdings ist er auch bei anderen Anbietern zum selben Preis zu haben, wie z.b. bei OTTO . 30 Euro gespart .

Beoplay M3 Lautsprecher Bang & Olufsen bei Amazon ansehen





AV Receiver Pioneer 7.2 Kanal



Vergrößern Pioneer 7.2 Kanal AV Receiver © Amazon

Der Multi-Kanal Receiver sorgt für Kinosound zuhause. Er gibt alle gängigen Audio- und Videoformate wieder und ist mit den meisten Streaming-Diensten verknüpft. Mit den passenden Zusatzprodukten lässt er sich zu einer Multiroom-Anlage ausbauen. Statt bisher 549 Euro kostet der Receiver nun 405 Euro. Mit diesem Preis schlägt Amazon alle Internet-Konkurrenz. Das Gerät ist nirgends günstiger zu bekommen. Sie können 144 Euro sparen.

AV Receiver Pioneer ansehen



Mehr Technik-Schnäppchen der Amazon Herbstwoche sehen Sie hier