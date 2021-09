Slaps And Beans 2: Neues Spiel mit Bud Spencer und Terence Hill

Michael Söldner

Auf Kickstarter werden derzeit Unterstützer für „Slaps And Beans 2“ mit Bud Spencer und Terence Hill gesucht.

Vergrößern "Slaps and Beans 2" soll im Vergleich zum Vorgänger noch besser werden. © kickstarter.com

Mit „Slaps And Beans“ erschien im Jahr 2018 ein ungewöhnliches Prügelspiel mit Bud Spencer und Terence Hill via Kickstarter für unterschiedliche Plattformen. Offenbar kam das Spiel bei den Fans der beiden Schauspieler so gut an, dass nun nach Unterstützern für eine Fortsetzung gesucht wird. Auf Kickstarter sollen dafür 220.000 Euro eingesammelt werden. Bislang konnten die Macher schon über 35.000 Euro sammeln, noch bleiben allerdings 43 Tage Zeit für die Finanzierung. Im Vergleich zum Vorgänger fällt die erforderliche Summe deutlich höher aus. Damals wurden nur 130.000 Euro gefordert, die mit 210.000 Euro aber deutlich übertroffen wurden. Die höhere Summe der Fortsetzung sei auf die geplante Originalmusik sowie drei Synchronisationen zurückzuführen.

„Bud Spencer & Terence Hill: Slaps And Beans 2“ lässt sich für eine Mindestsumme von 15 Euro mitfinanzieren. Dafür erhalten Unterstützer eine digitale Kopie des Spiels auf Steam. Dieses soll in zwölf Sprachen zur Verfügung stehen, drei unterschiedliche Sprachausgaben werden hingegen als Stretch Goal genannt. Die deutschen Originalsprecher Wolfgang Hess und Thomas Danneberg stehen leider nicht mehr zur Verfügung. Stattdessen sollen Tilo Schmitz für Bud Spencer und Dennis Schmitt Voss für Terence Hill einspringen. Neuerungen am Gameplay werden ebenfalls versprochen: So sollen Kampfsystem und Grafik deutlich verbessert werden. Mit Miami und Rhodesien stehen zudem neue Schauplätze zur Verfügung. Darüber hinaus locken Minispiele. Neben Versionen für Windows-PCs und Mac via Steam soll es auch Versionen für Xbox Series X/S, Switch und Playstation 5 geben. Mit einer baldigen Veröffentlichung ist jedoch nicht zu rechnen, der erste Teil benötigte nach der Finanzierung rund zwei Jahre bis zur fertigen Version.







