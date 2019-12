Skyticket: Die Serien-Kracher im Dezember 2019 und Angebot

Die finale Staffel von 4Blocks ist ebenfalls über Skyticket Entertainment abrufbar. Erzählt wird die Geschichte der Hamady-Brüder die in Berlin Neukölln ein florierendes Geschäft mit Drogen, Spielautomaten und Nachtclubs betreiben. Dann will der Clan-Älteste Ali "Toni" Hamady (gespielt von Kida Ramadan) die kriminellen Machenschaften hinter sich lassen, um mit seiner Frau (gespielt von Maryam Zaree) und Tochter ein Leben in der Legalität zu führen.