Skype: Großes Update mit neuer Oberfläche und neuen Funktionen

Hans-Christian Dirscherl

Skype bekommt ein umfassendes Redesign. Es soll nicht nur übersichtlicher, sondern auch deutlich schneller werden und es gibt neue Funktionen. Ein Überblick.

Vergrößern Skype wird umfassend überarbeitet. © Microsoft

Microsoft hat in einem Blogeintrag verraten, wie es Skype weiter entwickeln will. Die Entwickler hätten genau auf das Nutzer-Feedback gehört und viele Nutzervorschläge umgesetzt. Diese Neuerungen sollen in den nächsten Monaten in Skype erscheinen.

Runderneuerte Call Stage

So will Microsoft vor allem die „Call stage“ überarbeiten. Also die Ansicht, in der Sie alle Anrufer/Gesprächspartner sehen. Hier soll es neue Layouts geben, die unabhängig vom gewählten Theme dafür sorgen sollen, dass Sie sich rundum wohl mit Skype fühlen.

Vergrößern Call Stage. © Microsoft

Alle Teilnehmers des Gesprächs werden zum Beispiel auf Wunsch in einer übersichtlichen Rasteransicht dargestellt. Dabei sind alle Teilnehmer einer Videokonferenz, auch die ohne aktivierte Kamera, auf der Call Stage zu sehen. Für Teilnehmer ohne Videostream gibt es bald die Möglichkeit ihre eigenen Hintergrundbilder hinter den Avataren in der Call Stage anzeigen zu lassen.

Vergrößern Neue Hintergründe. © Microsoft

Diese eigenen Hintergrundbilder können auch dazu verwendet werden, um bei Videogesprächen mit aktivierter Kamera den Hintergrund des Sprechers zu ersetzen. Diese Hintergrundbilder lassen sich während des Gesprächs jederzeit austauschen.

Vergrößern Call Stage: Verschiedene Ansichten sind möglich. © Microsoft

Auch der Benutzer findet sich in der Hauptansicht übersichtlich wieder und es gibt eine Sprecheransicht. Die Video-Feeds werden bald von Anfang an größer dargestellt und nicht mehr wie bisher nur als winzige Videos, wenn man sich in einer laufenden Videokonferenz zugeschaltet hat.

Vergrößern Neue Themes. © Microsoft

Nach wie vor kann jeder Teilnehmer den Videostream abschalten. Wer ohne Videostream und nur mit Audio-Übertragung an einer Videokonferenz teilnimmt, kann jederzeit von der Calling Stage ausgeblendet werden.

Chat-Header und Seitenleiste

Microsoft will zudem die Chat-Header ansprechender gestalten, Gruppen-Avatare hinzufügen und die Buttons neu mit Farbverläufen designen. Auch die linke Leiste wird neu gestaltet. Außerdem gibt es neue Icons und neue Themen.

Vergrößern Neue Seitenleiste. © Microsoft

Skype soll schneller werden

Allerdings will Microsoft nicht nur die Optik verbessern, sondern auch die Performance steigern. Skype soll nach dem Update auf dem Desktop um bis zu 30 Prozent schneller reagieren. Bei der Android-App spricht Microsoft sogar von 2000 (!) Prozent mehr Leistung.

Meet Now: Feintuning

Auch bei Meet Now verspricht Microsoft Feintuning: Mit Meet Now können Sie an Skype-Gesprächen sofort teilnehmen, ohne sich extra einloggen, ein Skype-Konto anlegen oder die Skype-App herunterladen zu müssen. Sondern Sie klicken nur auf den Link, den man Ihnen schickt, um als Gast an einer Skype-Konferenz teilnehmen zu können. In diesem Zusammenhang will Microsoft die „Meet Now Lobby“ neu gestalten. Sie soll künftig leichter wirken und sich leichter bedienen lassen. Zudem kommen bald ein Vorschaufunktion auf derart verschickte Links. Für den Ersteller und für die Empfänger.

Umfassender Browser-Support

Um Skype nutzen zu können, muss man nicht die App installieren. Denn Sie können Skype auch im Browser verwenden. Microsoft verspricht, dass Skype künftig in Edge, Chrome, Safari und Opera funktionieren wird.

Weitere Verbesserungen

Falls Sie schnell etwas festhalten wollen, können Sie das mit Office Lens machen. Künftig soll das Zusammenspiel zwischen Skype und der Scanner-App Office Lens besser funktionieren.

Über Twincam können Sie eine zweite Kamera, zum Beispiel von einem Smartphone, zum Skype-Videochat dazuschalten. Das eignet sich zum Beispiel dann, wenn Sie während eines Videochats mal eben zeigen wollen, was Ihr Haustier gerade macht.

Die Benachrichtigungstöne lassen sich nun ebenfalls individueller gestalten.

Wenn Sie Ihren Gesprächspartnern schnell eine Reaction schicken wollen, geht das mit dem neuen „ Reaction Chooser “ schneller als bisher. Dank Suchfunktion und einer neuen Organisation nach Gefühlskategorien sollen Sie die passende Reaction binnen zwei Sekunden finden können.

Zu guter Letzt soll der Skype Universal Translator mit Echtzeitübersetzungen die Kommunikation mit fremdsprachigen Gesprächspartnern erleichtern.