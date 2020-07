Sky entschlackt Sky Ticket: Ein Ticket für Filme & Serien

Panagiotis Kolokythas

Sky vereinfacht sein Sky-Ticket-Angebot. Es gibt nun Filme und Serien in einem Ticket.

Vergrößern Sky vereinfacht bei Sky Ticket die Streaming-Abos © Sky

Sky bietet zum ersten Mal ein Sky Ticket für Filme und Serien an. Bisher mussten Serien- und Film-Freunde die beiden Sky Tickets Entertainment und Cinema getrennt buchen. Fortan stehen nur noch Sky Ticket Entertainment und Sky Ticket Entertainment & Cinema zur Auswahl.

Bei Sky Ticket Entertainment für 9,99 Euro pro Monat (7,49 Euro zum Testen im ersten Monat) gibt es neue und exklusive Serien, darunter auch Sky Originals und HBO Serien, und Serien von Fox, TNT Serie, Showtime, ABC, etc und viele Dokumentationen und Serien-Staffeln.

Bei Sky Ticket Entertainment & Cinema für 14,99 Euro pro Monat (10,99 Euro zum Testen im ersten Monat) kommen dann noch Filme hinzu, die kurz nach dem Kino zuerst bei Sky Ticket per Stream verfügbar sind. Insgesamt stehen mehr als 1.000 Filme aus unterschiedlichen Genres zur Auswahl.

Zu den Film- und Serien-Highlights bei Sky Ticket Entertainment (& Cinema) gehören: "Gangs of London" (ab 23. Juli), "Perry Mason", "Euphoria", "Penny Dreadful": City of Angels", "Rick & Morty", "Westworld", "Game of Thrones", „Keeping Up With the Kardashians“ „Deputy – Einsatz in Los Angeles“ und „Upright“ sowie die neuesten Filme wie "Joker", "Der Fall Collini", "Zombieland – Doppelt hält besser", "Everest: Ein Yeti will hoch hinaus", "Gut gegen Nordwind" und "Adams Family".

Außerdem hat Sky bei Sky Ticket die gesamte Oberfläche verbessert, so dass die Nutzer die für sie spannenden Inhalte noch schneller finden können. "Ein vereinfachter Buchungsprozess sorgt zudem für einen noch schnelleren Zugriff auf das gewünschte Ticket und eine verbesserte Download-Funktion (in Kürze verfügbar) macht es Kunden leichter denn je, ihre Lieblingsprogramme mit in den nächsten Urlaub zu nehmen", heißt es seitens Sky.

Sky Ticket ist monatlich kündbar und kann auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig genutzt werden. Es sind zwei parallele Streams auf bis zu fünf Geräten inklusive fünf Wechselmöglichkeiten pro Monat verfügbar.

Weitere Infos zu Sky Ticket Entertainment und Sky Ticket Entertainment & Cinema finden Sie auf dieser Seite.





Weiterhin verfügbar sind die Sky Ticket für Sportfans. Hier stehen zur Auswahl: Sky Ticket Sport Monat (9,99 Euro/Monat), Sky Ticket Supersport Monat (29,99 Euro/Monat) und Supersport Jahr (19,99 Euro/Monat, ab 13. Monat 29,99 Euro/Monat).