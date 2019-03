Sky X: Streaming-Dienst startet in Österreich

Panagiotis Kolokythas

Alle Sky-Sender jederzeit plus Filme, Sport und Serien: In Österreich ist der Stream-Dienst Sky X gestartet.

Vergrößern Sky X ist in Österreich gestartet

Free-TV plus alle Sky-Angebote direkt per Internet-Stream: In Österreich ist mit Sky X quasi der verbesserte Nachfolger von dem auch hierzulande verfügbaren Sky Ticket gestartet. Über Sky X sind alle Sky-Sender, Serien und Filme ohne Kabel- oder Sat-Anschluss verfügbar. Hinzu kommt aber das "Best of Free TV"-Bouquet an Sendern, die ebenfalls jederzeit live via Stream verfügbar sind. Sky Ticket ist in Österreich vorerst weiter verfügbar, aber das Angebot soll nach und nach eingestellt werden.



Zum Sky-X-Start sind bei "Best of Free TV " unter anderem die HD-Streams von ORF 1, ORF 2, ORF 3, ARD, ZDF, RTL, Vox, Ntv, Sat1, Kabel 1, Arte, Eurosport 1, ORF Sport und Sky Sport News vertreten. Bei "Kombi & Live TV" kommen dann noch alle bei Sky exklusiven verfügbaren Sender hinzu wie Sky 1, Sky Atlantic, Sky Cinema, Eurosport 2 und viele mehr.



Sky X ist jederzeit monatlich kündbar und kann auf allen Geräten genutzt werden, für die die Sky-X-App verfügbar ist. Aktuell ist die App bereits für Windows, macOS, iOS, Android, Playstation 4, Samsung Smart-TV-Modelle ab 2015 und LG Smart-TV-Modelle ab 2015 verfügbar. Alternativ erhält man auch über die Sky-X-Streaming-Box einen Zugriff auf das Angebot.

Jeder Abonnent kann Sky X auf bis zu vier Geräten gleichzeitig nutzen. Einzelne Geräte können entfernt werden, und innerhalb eines Monats darf maximal ein neues Gerät hinzugefügt werden. Sky empfiehlt für die Nutzung von Sky X eine Internet-Verbindung von mindestens 10 Mbit/s, um die Inhalte in HD anschauen zu können.

Sky X: Ab 19,99 Euro/Monat bis zu 34,99 Euro/Monat

Sky X ist in drei Varianten erhältlich : Sky X Fiction & Live TV kostet 19,99 Euro im Monat. Hier erhält man neben "Best of Free TV" noch Zugriff auf die Video-on-Demand-Bibliothek mit Filmen und Serien.



Sky X Sport & Live TV kostet 24,99 Euro monatlich. Hier gibt es neben "Best of Free TV" auch Zugriff auf alle Sport-Übertragungen wie die Tipico Bundesliga, Deutsche Bundesliga, Champions League und Formel 1.

Mit Sky X Kombi & Live TV für 34,99 Euro pro Monat erhält man schließlich neben "Best of Free TV" auch "Kombi & Live TV", Zugriff auf alle Sport-Übertragungen und die VoD-Bibliothek mit Filmen und Serien.



Sky betont bei allen drei Angeboten, dass es sich um Fixpreise für die Sky-X-Abos handelt. Es ist also nicht mit Angeboten zu rechnen. Dafür darf jede der drei Varianten vorab 14 Tage kostenlos getestet werden.