Hans-Christian Dirscherl

Die Verbraucherzentrale Bayern warnt vor versteckten Kosten bei der Sky-Kundenhotline durch eine 01806-Nummer.

Vergrößern Sky: Verbraucherschützer warnen vor versteckten Hotline-Kosten bei Pay-TV-Anbieter. © Sky

Die Verbraucherzentrale Bayern warnt vor versteckten Kosten bei der Sky-Kundenhotline. Laut den Verbraucherschützern erhält derzeit ein Sky-Kunde, der sein Abonnement beim Pay-TV-Sender Sky kündigt, ein Schreiben von Sky mit der Bitte um Rückruf. In diesem Telefonat wolle das Unternehmen mit dem Kunden Details zur Abwicklung des Vertrags besprechen, so die Begründung. Sky gibt in dem Schreiben eine gebührenfreie 0800-Hotline an.



Doch wenn der Kunde diese kostenlose 0800-Nummer anruft, dann bekommt er keinen Menschen an die Leitung, sondern erfährt von einer Mailbox-Stimme, dass er eine 01806-Nummer anrufen soll, weil sich die Nummer angeblich geändert habe. Und diese 01806-Nummer ist keineswegs kostenlos, sondern gebührenpflichtig! Doch dieser Hinweis fehlt in der Mailbox-Ansage.



Die Verbraucherzentrale Bayern hat Sky deshalb abgemahnt. Tatjana Halm, Juristin bei der Verbraucherzentrale Bayern: „Wir halten das Vorgehen für rechtswidrig“. Und weiter: „Sky erweckt bei seinen Kunden den Eindruck, sie könnten über eine kostenfreie Rufnummer Kontakt aufnehmen.“



Die bayerischen Verbraucherschützer haben zudem entdeckt, dass der Verweis auf die 01806-Nummer nicht erfolgt, wenn die anrufende Nummer keinem Kunden zugeordnet werden kann. Daraus folgert Halm: „Diese Masche scheint ganz speziell Anrufer zu betreffen, die bei Sky als Kundenkontakt hinterlegt sind“.

Laut Urteil des Landgerichts München I (Az. 37 O 15341/17) sei die kostenpflichtige 01806-Kundenservicenummer in dieser Form aber ohnehin nicht zulässig, wie die Verbraucherschützer betonen. Denn die Verbraucherzentrale Bayern hatte diese Entscheidung des LG München im Jahr 2018 gegen Sky erstritten. Sky hat hiergegen Berufung eingelegt.

Sky und Netflix in einem Paket – 18 Euro pro Monat gespart