Sky-Ticket-App bald für Fire-TV-Geräte erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Amazon und Sky gehen eine neue Partnerschaft ein. Prime Video startet auf Sky-Geräten und die Sky-Ticket-App kommt für Fire TV.

Vergrößern Sky Ticket App ist bald für Fire TV erhältlich © amazon.de

Amazon und Sky haben eine neue, langfristige Partnerschaft beschlossen, wie beide Unternehmen am Montag mitteilen. Ab dem 14. Dezember 2020 ist Amazon Prime Video auf Sky-Q-, Sky-Ticket- und Now-TV-Geräten in ganz Europa verfügbar. Im Gegenzug wird es ab 2021 die Sky-Ticket- App für Fire-TV-Geräte geben.



"Sky-Q-Kunden erhalten auf ihren Geräten dieses Jahr ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk in Form von Amazon Prime Video. Jeder, der nach 'The Undoing' auf Sky Atlantic neues Serienfutter benötigt, kann jetzt direkt zu 'The Boys' auf Prime Video wechseln, ohne Sky Q verlassen zu müssen", erklärt Stephen van Rooyen, EVP & CEO UK & Europe Sky. Dadurch werde es für Kunden noch einfacher, "an einem Ort auf all die Unterhaltung zuzugreifen, die sie lieben. Ich freue mich, dass durch diesen Deal zudem noch mehr Menschen über Amazon-Fire-TV-Geräte Zugang zu unseren brillanten Now-TV-und Sky-Ticket-Apps erhalten werden".

Konkret wird die Prime-Video-App ab dem 14. Dezember auf Sky-Ticket-Geräten in Deutschland und auf Now-TV-Geräten in Großbritannien, Irland und Italien eingeführt. Außerdem ist die Now-TV-App ab dem 14. Dezember auf ausgewählten Fire-TV-Geräten und Fire-TV-Edition-Smart-TVs in Großbritannien und dann ab Anfang 2021 in Italien und Irland verfügbar.

Etwas länger dauert es in Deutschland: Hier wird die Sky-Ticket-App erst in der ersten Hälfte des Jahres 2021 auf kompatiblen Fire-TV-Geräten und Fire-TV-Edition-Smart-TVs verfügbar sein. "Sky-Ticket-Kunden können einfach die App herunterladen und sich einloggen, um Zugang zu den neuesten Sky Originals, exklusiven Serien von HBO und Showtime, Blockbusterfilmen auf Sky und dem besten Live Sport zu erhalten", heißt es in der gemeinsamen Mitteilung von Sky und Amazon. Wer noch Sky-Ticket-Kunde ist, erhält über skyticket.sky.de ein Entertainment-Ticket, Entertainment & Cinema-Ticket, Sport-Ticket oder Supersport-Ticket.