Sky Q Mini Box und Sky Q App für PS4 vorgestellt

Denise Bergert

Sky hat in dieser Woche die neue Sky Q Mini Box und die Sky Q App für Sonys PlayStation 4 angekündigt.

Vergrößern Die Sky Q Mini Box kostet 49 Euro. © Sky

Sky hat mit der Sky Q Mini Box eine Android-IP-Box für Sky-Kunden angekündigt . Sky-Q-Kunden können ihre Sky-Funktionen so auf ein weiteres TV-Gerät im Haushalt bringen. Die Hardware wird per HDMI mit dem Fernseher und per WLAN oder LAN mit dem Internet verbunden. An Bord sind die bekannte Sky-Q-Bedienoberfläche, lineare Sky-Sender, das öffentlich-rechtliche Programm, Filme und Serien auf Abruf sowie Funktionen wie Restart, Fortsetzen, Serien-Autoplay, Kids Mode und Sprachsteuerung über die mitgelieferte Sprachfernbedienung. Apps wie Spotify und Netflix sollen in Kürze folgen. Über den optischen Ausgang kann direkt ein Soundsystem angeschlossen werden. Ein zusätzlicher Antennenanschluss für Satellit oder Kabel ist nicht notwendig.

Die Sky Q Mini Box kann ab 27. Mai über sky.de zum einmaligen Mietpreis von 49 Euro zuzüglich Versandkosten bestellt werden. Mit Sky Q Mini und der Sky Q App, Sky Go sowie der Sky Kids App können Sky-Kunden ihr Programm auf bis zu drei Geräten gleichzeitig sehen.

Sky hat außerdem die erweiterte Verfügbarkeit seiner Sky Q App angekündigt. Ab Sommer 2019 ist die Anwendung auch Sonys PlayStation 4 und Smart-TVs von LG kostenlos erhältlich. Aktuell steht die App auf Smarten-Fernsehgeräten von Samsung und Apple TV zur Verfügung.