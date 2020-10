Sky: Diese Sky-Kunden zahlen ab dem 1.12. mehr - Update: Das sagt Sky

Hans-Christian Dirscherl

Bestimmte Sky-Kunden müssen ab dem 1.12. mehr zahlen. Wir sagen, wer von der Preiserhöhung betroffen ist. Update: Stellungnahme von Sky.

Vergrößern Sky: Diese Sky-Kunden zahlen ab dem 1.12. mehr © Sky

Update 9.10.: Sky hat auf Nachfrage der PC-WELT die Preiserhöhung detaillierter erläutert. Die Preiserhöhung gilt nur für Kunden, die derzeit einen „Vorteilspreis“ haben. Sky betont, dass diese Kunden trotz der Preiserhöhung weiterhin gegenüber dem Standardpreis Geld sparen würden. Zudem würden auch diese Kunden ab dem Ende ihrer aktuellen Mindestvertragslaufzeit eine monatliche Kündigungsoption bekommen.



Die Preiserhöhung für Kunden mit einem „Vorteilspreis“ würde im Durchschnitt zwei Euro pro Monat ausmachen. Sky verschickt die entsprechenden Briefe an die Kunden sukzessive.

Vergrößern Die Sky Q Preis- und Paketstruktur ab 1. Juli 2020. © Sky

Kunden, die einen Standardpreis zahlen, unterliegen keiner Preisanpassung. Zum Ende ihrer Vertragslaufzeit können diese Kunden auf die neue Preisstruktur wechseln und dann beispielsweise die monatliche Kündigungsfrist nutzen.



Sky begründet die Preiserhöhung für Kunden mit „Vorteilspreisen“ mit den „gestiegenen Gesamtkosten, insbesondere für hochwertige Programmlizenzen“. Kunden, die mit der Preiserhöhung nicht einverstanden sind, räumt Sky bis zum 30. November 2020 ein außerordentliches Sonderkündigungsrecht ein. Update Ende

Eine Nachricht macht derzeit die Runden: Der Pay-TV-Sender Sky erhöht die Preise. Das berichtet Caschys Blog unter Berufung auf Schreiben, die Sky an betroffene Kunden geschickt hat. Die neuen Preise sollen ab dem 1. Dezember 2020 gelten. Wir haben bei der Pressestelle von Sky um eine Bestätigung nachgefragt. Sobald diese vorliegt, tragen wir diese hier nach.



Die Preiserhöhung gilt demnach nur für Sky-Abo-Kunden, die aktuell einen „Vorteilspreis“ nutzen. Allerdings haben PC-WELT-Mitarbeiter, die ebenfalls ein Abo mit einem derartigen Vorteilspreis besitzen, noch kein Schreiben mit der Preiserhöhung bekommen.

Die Standardpreise der Sky-Abos sollen demnach nicht steigen. Läuft ein solcher Standardvertrag aus, können die betroffenen Kunden zu einem Vertrag mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit wechseln. Das monatlich kündbare Streaming-Angebot Sky Ticket soll von der kommenden Preiserhöhung ebenfalls nicht betroffen sein.



Cashys Blog nennt ein konkretes Beispiel: Wer derzeit 34,11 Euro zahlt, muss ab 1.12. 36,50 Euro zahlen. Sollte wie geplant am 1. Januar 2021 die Mehrwertsteuer wieder auf 19 Prozent steigen, würde das Sky-Abo entsprechend noch einmal teurer werden. Von der Preiserhöhung betroffene Kunden haben bis 30.11.2020 ein Sonderkündigungsrecht mit Wirkung zum 1.12.2020.

Sport Ticket von Sky für 9,99 Euro pro Monat (mit Bundesligakonferenz)

Supersport Ticket von Sky für 29,99 Euro pro Monat (mit allen Bundesliga-Einzelspielen)

Die aktuellen Preise :



Sky Q und Entertainment (Serien und TV-Sender, inklusive Sky Go und HD): Ab 12,50 Euro monatlich bei Buchung eines Jahres-Abos. Danach kann man zum Monats-Abo für 15 Euro pro Monat wechseln. Oder man führt das Jahres-Abo zum günstigeren Preis fort.



Entertainment Plus (Serien und Netflix): Jahres-Abo 20 Euro im Monat, nach einem Jahr für 25 Euro im Monat bei monatlicher Kündbarkeit oder Fortführung des Jahres-Abos.



Sky Q Entertainment und Cinema: 22,50 Euro für ein Jahr. Danach kann man zum Monats-Abo wechseln, das 27,50 Euro im Monat kostet. Oder man führt das Jahres-Abo zum günstigeren Preis fort.



