Singles Day bei Media Markt & Saturn: 11 Prozent Rabatt auf fast alles

René Resch

Der Singles Day ist gestartet. Bei Media Markt & Saturn erhalten Sie auf viele Produkte 11 Prozent Rabatt - selbst auf reduzierte Ware.

Vergrößern Singles Day: 11 Prozent Rabatt auf fast alles © Media Markt

Der Singles Day ist gestartet und lockt wieder mit allerlei Schnäppchenangeboten. Viele Händler sind mit an Board. Etwa Media Markt , Saturn, Lidl, Notebooksbilliger und Huawei die auch schon in den letzten beiden Jahren passende Verkaufsaktionen an diesem Tag gestartet hatten. Natürlich auch chinesische Plattformen wie etwa Aliexpress.



Singles Day bei Media Markt - bei Saturn - bei Lidl - bei Notebooksbilliger - bei Huawei



11 Prozent bei Media Markt & Saturn

Die jeweiligen Aktionen der Elektrofachhändler Media Markt und Saturn sind online und laufen bis zum 13. November 2021 um 23:59 Uhr. Dabei gibt es 11 Prozent auf fast alle* vorrätigen Artikel - selbst auf bereits reduzierte Ware. Darunter Speicherkarten, SSDs, TVs, Notebooks, Smartphones und mehr. Jedoch sind einige Produktbereiche ausgenommen, darunter Produkte der Marken: Apple, AVM und Sonos. Konsolen-Hardware der Marken Sony, Microsoft und Nintendo und einige weiteren Marken.



Eine Auswahl an tollen Deals haben wir hier für Sie zusammengestellt - der Rabatt ist schon einberechnet, auf der Webseite wird der Rabatt im Warenkorb abgezogen:

DJI Mavic Mini 2 - Fly More Combo © DJI DJI Mavic Mini 2 Fly More Combo – Drohne und Zubehör Kit, leicht und tragbar, Flugzeit: 31 Minuten, Übertragungsentfernung bis 10 km HD-Videoübertragung, 3-Achsen-Gimbal, 12 MP, 4K-Kamera. Deal-Preis: 506,41 statt 569 Euro bei Media Markt - Saturn

Samsung GQ65Q60A QLED-TV © Samsung Samsungs GQ65Q60A QLED-Smart-TV mit 65 Zoll Bildschirmdiagonale, UHD 4K, Tizen gibt es bei Saturn aktuell zum Top-Preis von nur 874,51 Euro. Deal-Preis: 874,51 statt 1299 Euro bei Saturn

*Aktionsbedingungen (Media Markt): "Bei Kauf vorrätiger ausgewählter Aktionsprodukte im MediaMarkt-Online Shop unter mediamarkt.de (nicht gültig für Angebote von Drittanbietern) zwischen 11.11., 00:01 Uhr und 13.11.2021, 23:59 Uhr oder in einem Media Markt in Deutschland zwischen dem 11.11.2021 und 13.11.2021, vorbehaltlich einer Verlängerung, erhalten alle Kunden einen Rabatt von 11% auf den ausgewiesenen Verkaufspreis. Ausgenommen von der Aktion sind: Bücher, Vorbesteller-Artikel, jede Art von Download-/Content-/Gaming-Cards, digitale Guthabenkarten, Tchibo Cafissimo, Nespresso Kapseln und Grafikkarten. Der Rabatt wird jeweils an der Kasse oder bei Onlinekauf im Warenkorb abgezogen. Nur solange der Vorrat reicht. Aufgrund begrenzter Warenmengen können Aktionsgeräte bereits am ersten Aktionstag ausverkauft sein. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen (Rabatt)-Aktionen."

Weitere Vorab-Deals zum Black Friday bei Media Markt, Saturn und Amazon

Bis zum Singles Day sind noch ein paar Tage hin, die ersten Angebote gibt es allerdings bereits. So starteten Saturn und Media Markt etwa Vorab-Aktionen zur Black Week. Hier erhalten Sie schon einige Schnäppchen-Deals wie Notebooks, PCs, SSDs, HDDs, TVs, Smartphones, Gaming und Zubehör-Artikeln. Und auch Amazon lässt sich nicht lumpen und lockt Kunden bereits vorab mit einigen interessanten Angeboten.

Black November bei Media Markt © Media Markt Die Vorabangebote zum Black Friday bei Media Markt laufen über die "Black November"-Aktion mit einigen Schnäppchenangeboten aus verschiedenen Bereichen. Die Aktion läuft ebenfalls noch bis zum 10.11.

Zu den Vorabangeboten bei Media Markt

Der Saturn Mehrvember © Saturn Die Vorabangebote zum Black Friday bei Saturn laufen über die "Der Saturn Mehrvember"-Aktion mit einigen Schnäppchenangeboten aus verschiedenen Bereichen. Die Aktion läuft noch bis zum 10.11.

Zu den Vorabangeboten bei Saturn



Black Friday Vorabangebote bei Amazon © Stokkete / Shutterstock.com Für alle Black-Friday-Vorabangebote des Versandriesen Amazon haben wir ebenfalls einen speziellen Artikel, in dem wir die Deals für Sie zusammenfassen. Für Anfang November rechnen wir noch mit einigen Top-Angeboten. Zu den Vorabangeboten bei Amazon



Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren Sie den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Onlinehändlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.