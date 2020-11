Singles' Day: Oppo A52 bei Lidl für 177 statt 199 Euro

Denise Bergert

Im Vorfeld des Singles' Day am 11. November ist das Smartphone Oppo A52 bei Lidl mit 22 Euro Rabatt erhältlich.

Vergrößern Das Oppo A52 ist aktuell bei Lidl günstiger zu haben. © Oppo

Am morgigen Mittwoch findet mit dem Singles' Day wieder der mittlerweile umsatzstärkste Onlineshopping-Tag der Welt statt. Sparen können Kunden im Lidl-Online-Shop aber schon heute. Der Discounter hat aktuell das Android-Smartphone Oppo A52 im Angebot. Anstatt der UVP in Höhe von 199 Euro, kostet das Gerät anlässlich des Singles' Day bei Lidl derzeit nur 177 Euro. Das Angebot gilt sowohl online als auch in den Lidl-Filialen. Wer online bestellt und den Gutscheincode "SD20" nutzt, kann auch noch die Versandkosten in Höhe von 4,83 Euro sparen. Die Lieferung erfolgt laut Lidl innerhalb von drei Werktagen. Wer mit dem Smartphone nicht zufrieden ist, der kann es innerhalb von 90 Tagen kostenlos zurücksenden.

Bei Lidl ist das Oppo A52 in der Farbe Twilight Black erhältlich. Lidl Connect ist im Angebot inklusive. Das Oppo A52 verfügt über ein 6,5-Zoll-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln. Im Gehäuse werkeln der Snapdragon 665 von Qualcomm sowie vier Gigabyte Arbeitsspeicher. Der interne Speicher fasst 64 Gigabyte. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Akku mit 5.000 mAh, Dual-Sim, ein Vierfach-Kamera an der Rückseite und eine Selfie-Kamera mit 16 Megapixeln. Als mobiles Betriebssystem kommt Android 10 zum Einsatz.

