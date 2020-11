Singles Day: Die besten Deals bei Media Markt, Saturn und Co.

Ina Reiter, René Resch

Zum Singles Day gibt es einige absolute Top-Angebote - auch in Deutschland. Diese Händler und Shops machen mit.

Die Geschichte des Singles Day

Der Singles Day kommt aus China und war nicht immer verbunden mit Schnäppchenangeboten und Rekordverkaufszahlen im Online-Handel. Ursprünglich trafen sich vor allem junge chinesische Studenten Anfang der 1990er Jahre, um ihr Single-Dasein zu feiern. Sie organisierten Partys und Karaoke-Events - auch um neue Bekanntschaften zu schließen. Die vielen Einser im dafür gewählten Datum, dem 11.11. sollen symbolisch für Singles stehen. Auch heute noch feiern Alleinstehende den Tag und treffen sich zu Single- oder Blind-Date-Partys, um gemeinsam zu feiern und um einen Partner zu finden. Einige Universitäten organisieren sogar solche Events, um bei der Partnersuche zu helfen.

11 Prozent auf fast alles, 15 Prozent auf ausgewählte Artikel

Bei Media Markt und Saturn erhalten Club-Kunden 11 Prozent Nachlass auf fast alle vorrätigen Artikel und sogar 15 Prozent auf einige Ausgewählte. Einige der absoluten Highlights haben wir für Sie zusammengestellt. Welche Produkte nicht mit dem Rabatt gekauft werden können, entnehmen Sie dem Rechtstext im Kasten weiter unten.

Und das sind die besten Deals bei Mediamarkt und Saturn

Sandisk SSD Plus

1 TB, SSD, 2,5 Zoll, intern

für 74,57 statt 87,73 Euro



JBL Flip 5 ECO

Bluetooth Lautsprecher, Ocean Blau

für 87,62 statt 100,93 Euro

Apple AirPods Pro

In-ear, True Wireless Kopfhörer, Bluetooth, Weiß

für 176,99 statt 206,56 Euro



Nintendo Switch Lite

Konsole, Grau

für 179,78 statt 202 Euro

GOPRO Hero9

Actioncam, 5K, 4K, HD, WLAN, Touchscreen

für 381,65 statt 449 Euro



Acer Aspire 3 (A315-54K-38F5)

Notebook, 15,6 Zoll, Core i3, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD 620

für 398,21 satt 486,42 Euro

Microsoft Surface Go 2

Tablet, 10,5 Zoll, Pentium Gold, 8 GB RAM, 128 GB SSD, Platin

für 499,63 statt 592,21 Euro



Samsung Galaxy S20 FE

128 GB Cloud Navy Dual SIM

für 517,65 statt 609 Euro



HP 14s-dq1301ng

Notebook, 14 Zoll, Core i5, 8 GB RAM, 512 GB SSD, Intel UHD, Weiß

für 597,79 statt 682,35 Euro

Singles Day als Tag der Rekorde

Da der Singles Day als Feiertag von Jahr zu Jahr beliebter wurde, erkannten Unternehmen Ihre Chance und sprachen junge Menschen durch gezielte Werbung an. Anfangs noch in Restaurants und Karaoke-Bars, schließlich in Online-Shops. Inzwischen ist der Singles Day der umsatzstärkste Tag im Online-Handel weltweit. Hauptprofiteur ist unumstritten der Online-Marktplatz Alibaba, der jedes Jahr mehrere Milliarden Dollar Umsatz an nur einem Tag verzeichnet – Tendenz steigend. „2019 wurden am Singles Day innerhalb 24 Stunden bereits Waren im Wert von über 38 Milliarden Dollar umgesetzt.“ ( Quelle: Wikipedia ). Damit macht die Alibaba Group mittlerweile an diesem einen Tag etwa doppelt so viel Umsatz wie an Thanksgiving, Black Friday und Cyber Monday zusammen.

Singles Day in Deutschland

Obwohl nicht so bekannt wie Black Friday oder Cyber Monday existiert der Singles Day auch in Deutschland – zumindest im kommerziellen Handel. Jährlich machen immer mehr stationäre Geschäfte und Online-Händler mit und winken mit hohen Rabatten an einem oder mehreren Tagen rund um den 11. November. Auch dieses Jahr werden schätzungsweise über 50 Online-Shops am Singles Day teilnehmen. Darunter dürften die größten Mediamarkt, Saturn und Lidl sein. Aber auch Aliexpress wirbt auf seiner deutschen Website mit dem Event und gibt schon jetzt bekannt, welche Produkte am 11.11. im Sale sein werden.



