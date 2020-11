Singles Day: Countdown-Angebote bei Mediamarkt und Aliexpress

Ina Reiter

Der Singles Day findet am 11. November statt - auch in Deutschland. Viele Angebote gibt es schon jetzt oder mit Start der Singles Day-Woche ab 9.11. Was hinter dem Singles Day steckt und welche Händler bei dem Schnäppchen-Tag mitmachen.

Die Geschichte des Singles Day

Der Singles Day kommt aus China und war nicht immer verbunden mit Schnäppchenangeboten und Rekordverkaufszahlen im Online-Handel. Ursprünglich trafen sich vor allem junge chinesische Studenten Anfang der 1990er Jahre, um ihr Single-Dasein zu feiern. Sie organisierten Partys und Karaoke-Events - auch um neue Bekanntschaften zu schließen. Die vielen Einser im dafür gewählten Datum, dem 11.11. sollen symbolisch für Singles stehen. Auch heute noch feiern Alleinstehende den Tag und treffen sich zu Single- oder Blind-Date-Partys, um gemeinsam zu feiern und um einen Partner zu finden. Einige Universitäten organisieren sogar solche Events, um bei der Partnersuche zu helfen.

Zum Singles Day bei Mediamarkt

SANDISK SanDisk Ultra 3D SSD, 1 TB für 84,81 Euro statt 98,49 Euro

WD Blue SN550 NVMe, SSD, 1 TB für 98,90 Euro statt 153,99 Euro

LENOVO Chromebook C340-15 für 447,73 Euro statt 506,89 Euro

SAMSUNG Galaxy A21s 32 GB für nur 151,96 Euro statt 204 Euro

APPLE iPhone 11 mit 18 GB LTE-Vertrag für 34,99 Euro pro Monat

HUAWEI P30 lite 256 GB für 198,86 Euro statt 249 Euro

AVM FRITZ! Mesh Set WLAN Router für 238,83 Euro statt 299 Euro

-> Unbedingt merken: Am 11.11. versorgen wir Sie in diesem Beitrag mit den besten Technik-Angeboten zum Singles Day!

Singles Day als Tag der Rekorde

Da der Singles Day als Feiertag von Jahr zu Jahr beliebter wurde, erkannten Unternehmen Ihre Chance und sprachen junge Menschen durch gezielte Werbung an. Anfangs noch in Restaurants und Karaoke-Bars, schließlich in Online-Shops. Inzwischen ist der Singles Day der umsatzstärkste Tag im Online-Handel weltweit. Hauptprofiteur ist unumstritten der Online-Marktplatz Alibaba, der jedes Jahr mehrere Milliarden Dollar Umsatz an nur einem Tag verzeichnet – Tendenz steigend. „2019 wurden am Singles Day innerhalb 24 Stunden bereits Waren im Wert von über 38 Milliarden Dollar umgesetzt.“ ( Quelle: Wikipedia ). Damit macht die Alibaba Group mittlerweile an diesem einen Tag etwa doppelt so viel Umsatz wie an Thanksgiving, Black Friday und Cyber Monday zusammen.

Singles Day in Deutschland

Obwohl nicht so bekannt wie Black Friday oder Cyber Monday existiert der Singles Day auch in Deutschland – zumindest im kommerziellen Handel. Jährlich machen immer mehr stationäre Geschäfte und Online-Händler mit und winken mit hohen Rabatten an einem oder mehreren Tagen rund um den 11. November. Auch dieses Jahr werden schätzungsweise über 50 Online-Shops am Singles Day teilnehmen. Darunter dürften die größten Mediamarkt, Saturn und Lidl sein. Aber auch Aliexpress wirbt auf seiner deutschen Website mit dem Event und gibt schon jetzt bekannt, welche Produkte am 11.11. im Sale sein werden.



Singles Day bei Mediamarkt

Singles Day bei Saturn

Singles Day bei Lidl (Countdown-Angebote ab 6.11.)

Warm Up Angebote bei Aliexpress (ab 28.10. bis zum Mega-Sale am 11.11.)

Early Black Friday: Die besten Frühen-Black-Friday Angebote bei Amazon



