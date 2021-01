Signal: Neue Features für Android und iOS

Denise Bergert

Mit Update 5.3 erweitert der Messenger Signal seine Funktionen für iOS- und Android-Smartphones.

Vergrößern Signal bekommt Chat-Wallpaper. © Signal

Signal hat in dieser Woche mit Version 5.3 ein Update für seine Messenger-App für iOS und Android veröffentlicht . Beim Funktionsumfang passt sich der Entwickler weiter den Features von WhatsApp und Co an. So ist es nun auch in Signal möglich Chat-Wallpapers und -Hintergründe einzustellen. Nutzer können wahlweise für jeden Chat ein eigenes Wallpaper einfügen oder einen Standard-Hintergrund für alle Chats festlegen. Zur Auswahl stehen vorgefertige Hintergründe sowie die Möglichkeit, eigene Bilder hochzuladen. Die Funktion tauchte bereits in der vergangenen Woche in einer Beta-Version von Signal auf. Mit dem aktuellen Update sind Chat-Wallpaper nun für alle Nutzer verfügbar. Ebenfalls neu sind animierte Sticker und eine Beschreibung im Nutzerprofil.

Die iOS-Version von Signal bekommt mehr Optionen für das Daten-Management. Hier können Nutzer unter anderem festlegen, dass bei Telefonaten weniger Daten verbraucht werden, der Download von Anhängen bei Telefonaten pausiert wird und die Komprimierung von Bildern verbessert wird. Wie in der Android-App sind hier nun auch Full-Screen-Profilfotos verfügbar.