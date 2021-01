Signal: Ausfall behoben, so werden Sie die Fehlermeldungen los

Hans-Christian Dirscherl

Signal kämpfte am Wochenende mit einem Ausfall. Die App funktioniert jetzt wieder, es können aber noch Fehlermeldungen erscheinen. So lösen Sie das Problem.

Vergrößern Signal: Probleme gelöst, so werden Sie die Fehlermeldungen los © twitter.com/signalapp/status/1350631024351346689

Der Messenger Signal konnte am Wochenende seine technischen Probleme lösen. Das teilt das Unternehmen via Twitter mit. Die Signal-Verantwortlichen bedanken sich bei ihren (neuen) Nutzern für deren Geduld.



Allerdings kann der behobene Ausfall noch zu Fehlermeldungen bei den Benutzern führen. So können Android-Nutzer die Warnungen „Bad encrypted message“ zu lesen bekommen. Sollte das der Fall sein, dann sollen Android-Nutzer im Menü oben rechts in der Signal-App auf den Eintrag „Reset Secure Session“/"Sichere Sitzung zurücksetzen“ tippen. iOS-Nutzer wiederum sollen auf den „Reset Session“/„Sitzung zurücksetzen"-Button unter „Received message was out of sync“/"Empfangene Nachricht war nicht synchron" tippen. Danach sollte der Warnhinweis nicht mehr erscheinen. Signal betont, dass trotz der Warnhinweise auf eine fehlerhafte Verschlüsselung die Sicherheit nicht beeinträchtigt sei. Sondern der Hinweis bedeute , dass man eine Nachricht eines anderen Nutzer verpasst habe. Das nächste Signal-Update soll dieses Problem beseitigen.



Der Grund für den Ausfall bei Signal war offensichtlich die stark angestiegene Nutzerzahl. Signal habe zwar laut eigenen Angaben im Laufe der letzten Woche jeden Tag zusätzliche Server in Betrieb genommen. Doch der Benutzeransturm habe das Unternehmen trotzdem zeitweise überfordert. Signal spricht von Millionen neuer Nutzer. Bereits am Freitag hatte Signal auf Twitter technische Probleme eingeräumt. Am Samstag verschärfte sich dann die Situation. Am 17. Januar 2021 teilte Signal dann auf Twitter mit, dass es seine technischen Probleme gelöst habe. Der Ausfall des Signal-Messenger dauerte über 24 Stunden.



Und warum das Ganze? Weil WhatsApp mit einer verwirrenden und widersprüchlichen AGB-Änderung viele seiner Nutzer verschreckt hatte. WhatsApp wollte ursprünglich zum 8.2.21 seine Datenschutz- und Nutzungsregeln ändern. Den neuen Regeln sollten die Nutzer zustimmen, andernfalls wäre ihr Whatsappkonto gelöscht worden. Doch Nutzer in der EU waren von der Änderungen überhaupt nicht betroffen, WhatsApp kommunizierte das aber falsch. Schließlich hat WhatsApp das für den 8.2.2021 angekündigte Zwangsupdate sogar verschoben. Mehr dazu lesen Sie in dieser Meldung: WhatsApp zieht Notbremse - kein Zwangsupdate am 8.2.



Signal erlaubt eine verschlüsselte Kommunikation inklusive verschlüsselter Videochats. Auch Elon Musk hatte die Verwendung von Signal empfohlen. Edward Snowen sprach sich bereits vor Jahren für Signal aus.