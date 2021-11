Siebträgermaschine Barista Pro aus gebürstetem Edelstahl zum einmaligen Preis

Ina Reiter

Die Siebträgermaschine Sage Appliances SES878 für Barista Profis und solche, die es mal werden wollen, ist heute bei Amazon im Angebot.

Vergrößern Die Barista Pro Kaffe-Siebträgermaschine von Sage für echte Kaffee-Pros. © Amazon

Sage Barista Pro als Tagesangebot bei Amazon

In der Variante aus gebürstetem Edelstahl kostet die Kaffeemaschine heute nur 553,99 Euro und ist somit 96 Euro günstiger als in den letzten Tagen. Im Vergleich zum UVP spart man sogar 170,90 Euro. Als weitere Varianten gibt es das Gerät in „schwarz stainless stell“ und in „matt-schwarz“. Diese Farben sind auch im Angebot, jedoch etwas teurer.



Sage Barista Pro, gebürsteter Edelstahl für 553,99 Euro



Sage Barista Pro, schwarz für 689,99 Euro



Sage Barista Pro, matt-schwarz für 659,99 Euro





Für Espresso und Kaffee in Barista-Qualität



Bei der Sage Siebträgermaschine ist ein automatisches Mahlwerk integriert. Zudem gibt es einen Milchaufschäumer an der Seite. Die Aufheizzeit der Maschine soll nur 3 Sekunden betragen. Über das LCD-Display wird der gewünschte Mahlgrad eingestellt. Zudem kann die Mühle per Knopfdruck so eingestellt werden, dass genau die richtige Kaffemenge herauskommt.



Hinweis: Bei anderen Online-Händlern gibt es die Barista Pro ab 599 Euro. Zum Vergleich bei Idealo .





