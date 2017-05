Sie spielen gern? Diese Firmen stellen jetzt Gaming-Fans ein!

Machen Sie Ihren Spiel-Trieb zum Beruf. Und arbeiten Sie in der Gaming-Branche. Wir haben aktuelle Job-Angebote für Gamer zusammengesucht.

Computer-, Konsolen- und App-Spiele sind nicht nur ein kurzweiliger Zeitvertreib, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftssektor, in dem es viele Jobs gibt. Machen Sie also Ihr Hobby zum Beruf und verdienen Sie Geld mit ihrer Leidenschaft fürs Zocken. Wir stellen aktuelle Stellenanzeigen für Spieler vor. Alle ausgeschriebenen Jobs eigenen sich gleichermaßen für Frauen und Männer.



Aktuelle Gaming-Jobs ohne Coden

Programmieren ist nicht so Ihr Ding? Kein Problem, die Spiele-Branche sucht Bewerber mit vielfältigen Talenten. Einen Project Manager / Producer for Travian Kingdoms stellt Travian Games in München ein. Der Bewerber soll ein Spiele-Entwickler-Team leiten.

Aktuelle Stellenangebote für Programmierer und Admins

Liegt Ihre Stärke dagegen mehr auf dem Coden, dann können Sie bei Travian als PHP Developer anheuern. Gameforce wiederum stellt ebenfalls eine Reihe von IT-Experten für den Spielebereich ein. Zum Beispiel einen Software Engineer PHP. Für seinen Payment-Bereich. Ebenfalls aus dem Bereich Bezahlsysteme stammt die Stellenausschreibung für einen Devops Engineer. Falls Sie fit sind in Javascript, dann könnte der Job eines Softwareentwickler Javascript bei Gameforce für Sie spannend sein. Sind Sie dagegen ein echter Linux-Experte, dann können Sie sich für die Stelle als Linux Systemadministrator bewerben.

Sie sind richtig gut in C++? Dann bewerben Sie sich doch als Software Entwickler in Hamburg. Bei dem Job geht es unter anderem um die Anbindung von externer Hard- und Software in die CryEngine.



Falls es Sie mehr zu Mobile-Games hinzieht, dann schauen Sie sich doch einmal diese Stellenausschreibung an: Als Android Developer schaffen Sie dort Mobile Apps und Games . Dass Sie sich dabei gut mit Java auskennen sollten, versteht sich von selbst. Das gleiche Unternehmen, nämlich lotum, stellt auch einen iOS-Developer für Spiele ein, die entsprechende Job-Anzeige finden Sie hier. Hier sind dann Kenntnisse in Swift oder Objective-C gefordert.



Etwas andere "Spiele"-Jobs



Nicht direkt ein Job in der Gaming-Branche, aber damit verwandt ist das Stellenangebot von Gingco.net. Das Unternehmen sucht einen Motion Designer / 3D Artist. Die Agentur betreut laut eigenen Angaben unter anderem Audi, RWE, Siemens, Telekom, Vodafone und Volkswagen. Sie sollen mit Cinema 4D, After Effects und Photoshop sowie Premiere 3D Illustration und Animationen erstellen. Um E-Learning wiederum geht es bei dieser Stellenanzeige des Institute for Learning Design + Management der Steinbeis Hochschule Berlin. Darin wird ein E-Learning Designer/ Learning Manager gesucht.

