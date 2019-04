Sicherheitslücke in EA Origin für Windows

Michael Söldner

Im Windows-Client von EA Origin klaffte bis zum 15. April eine Sicherheitslücke, über die sich Schadcode ausführen ließ.

Vergrößern In der Windows-Version von Origin klafft eine schwere Sicherheitslücke. © origin.com

Wer Spiele von EAs Spieleplattform Origin nutzt, benötigt dafür einen Client zum Start der Spiele. In der Windows-Version des Programms entdeckten die Sicherheitsforscher Daley Bee and Dominik Penner von Underdog Security eine gefährliche Sicherheitslücke . Schon das Anklicken eines Links hätte dazu führen können, dass Schadcode nachgeladen wird. EA hat die Schwachstelle mit einem Update geschlossen. Nutzer sollten ihren Origin-Client daher so schnell wie möglich aktualisieren. Die macOS-Version von Origin war von der Schwachstelle nicht betroffen.

Für Windows-Anwender war die Sicherheitslücke jedoch sehr gefährlich: Normalerweise lassen sich Spiele oder Shop-Seiten mit einem per origin:// beginnenden Link starten. Die Schwachstelle im Client führte jedoch dazu, dass sich beliebige Programme auf dem Rechner über einen solchen Link starten ließen. Angreifer hätten mit einem Link per E-Mail oder auf einer Webseite lokal den Taschenrechner oder aber auch die Powershell von Windows starten können. Über einen speziellen Link wäre es sogar möglich gewesen, des Access-Token eines Origin-Kontos zu stehlen und so das Benutzerkonto zu übernehmen. Das Update des Origin-Clients ist daher sehr wichtig und sollte so schnell wie möglich erfolgen.

EA: Bis zu 80 Prozent Rabatt im Origin-Store-Sale