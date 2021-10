Sicherheits-Updates für Photoshop und Illustrator

Frank Ziemann

Adobe hat Sicherheits-Updates für 14 seiner Programme bereitgestellt. Die Updates beseitigen 91 überwiegend als kritisch eingestufte Sicherheitslücken.

Vergrößern Adobe: Updates für etliche Programme

Adobe hatte beim Patch Day vor zwei Wochen nur wenige Sicherheits-Updates bereitgestellt, vor allem für Acrobat und Reader. Jetzt hat der Hersteller kräftig nachgelegt und schließt 91 Sicherheitslücken in 14 Programmen – 66 dieser Lücken sind als kritisch ausgewiesen. Betroffen sind etwa Photoshop , InDesign, Premiere Pro und Elements, Illustrator, Lightroom und After Effects. Laut Adobe wird bislang keine der Lücken für Angriffe genutzt. Für mehrere Programme lautet die neueste Versionsnummer nunmehr 22.0 – von After Effects bis Premiere Pro.

Adobe-Produkte günstig im PC-WELT-Preisvergleich



In Photoshop 2021 bis einschließlich Version 22.5.1 für Windows und macOS stecken zwei als kritisch eingestufte Schwachstellen sowie eine, die Adobe als mittleres Risiko ausweist. Die Lücken CVE-2021-42735 und -42736 könnten genutzt werden, um Code einzuschleusen und mit Benutzerrechten auszuführen. Mit CVE-2021-42734 könnte sich ein Angreifer höhere Rechte verschaffen. Abhilfe schaffen die neuen Versionen Photoshop 2021 22.5.2 sowie Photoshop 2022 23.0 für Windows und macOS.



Illustrator 2021 bis Version 24.4.1 für Windows weist fünf Sicherheitslücken auf, von denen Adobe zwei als kritisch ausweist. Wer CVE-2021-40746 ausnutzt, kann beliebigen Code einschleusen und ausführen. In Illustrator 2022 26.0 sind diese Schwachstellen behoben.



▶Die neuesten Sicherheits-Updates



In InDesign bis Version 16.4 für Windows und macOS haben externe Sicherheitsforscher drei Lücken entdeckt. Zwei Schwachstellen (CVE-2021-42731, -42732) gelten als kritisch, da beliebiger Code eingeschleust und ausgeführt werden könnte. Updates auf InDesign 17.0 beseitigen die Schwachstellen. Die Mac-Version unterstützt Apples M1-Chip.



After Effects für Windows weist bis Version 18.4.1 11 Sicherheitslücken auf, von denen Adobe neun als kritisch einstuft. Diese könnte genutzt werden, um beliebigen Code einzuschleusen und mit Benutzerrechten auszuführen. In After Effects 22.0 für Windows und macOS sind diese Fehler ausgeräumt.



Eine als kritisch ausgewiesene Schwachstelle (CVE-2021-40776) steckt in Lightroom Classic für Windows bis Version 10.3. Eine temporäre Datei wird in einem Verzeichnis mit falsch gesetzten Berechtigungen erzeugt, was dem Benutzer höhere Rechte verschafft. Lightroom Classic 10.4 und 11.0 für Windows und macOS haben dieses Problem nicht mehr.



Die aktuellen Adobe Security Bulletins finden Sie auf dieser Seite des Herstellers .





Produkt anfällige Version(en) abgesicherte Version(en) Schwachstellen, Risiko 26.10.2021 After Effects 18.4.1 und älter 22.0 9 kritisch, 2 hoch Animate 21.0.9 und älter 22.0 9 kritisch, 1 hoch Audition 14.4 und älter 22.0 6 kritisch, 3 hoch Bridge 11.1.1 und älter 11.1.2 und 12.0 9 kritisch Character Animator 4.4 und älter 4.4.2 und 22.0 3 kritisch, 2 hoch, 2 mittel Illustrator 2021 25.4.1 und älter Illustrator 2022 26.0 2 kritisch, 3 hoch InDesign 16.4 und älter 17.0 2 kritisch, 1 hoch Lightroom Classic 10.3 und älter 10.4 und 11.0 1 kritisch Media Encoder 15.4.1 und älter 22.0 4 kritisch, 2 hoch Photoshop 2021 22.5.1 und älter 2021 22.5.2 und 2022 23.0 2 kritisch, 1 mittel Prelude 10.1 und älter 22.0 7 kritisch, 2 hoch Premiere Elements 2021 [build 19.0 (20210809.daily.2242976) und älter] 2021 [build 19.0 (20211007.daily.2243969) 5 kritisch, 2 hoch Premiere Pro 15.4.1 und älter 22.0 3 kritisch, 3 hoch XMP Toolkit SDK 2021.7 und älter 2021.8 4 kritisch, 1 hoch 12.10.2021 Acrobat und Reader DC 21.007.20095 und älter 2021.007.20099 2 kritisch, 2 mittel Acrobat und Reader 2020 20.004.30015 und älter 2020.004.30017 2 kritisch, 2 mittel Acrobat und Reader 2017 17.011.30202 und älter 2017.011.30204 2 kritisch, 2 mittel Campaign Standard 21.2.1 und älter 21.3 1 kritisch Commerce 2.3.7, 2.4.3, 2.4.2-p2 und älter 2.3.7-p2 und 2.4.3-p1 1 hoch Connect 11.2.2 11.2.3 1 kritisch, 1 hoch ops-cli 2.0.4 und älter 2.0.5 1 kritisch