Sicherheits-Updates für Firefox und Tor Browser

Mozilla hat die neuen Browser-Versionen Firefox 82.0 und Firefox ESR 78.4.0 bereitgestellt. Die Entwickler haben darin mindestens sieben Sicherheitslücken beseitigt. Auch für den Tor Browser und Thunderbird gibt es Updates.

Firefox 82

Seit gestern ist Firefox 82.0 erhältlich und wird auch als Update über die eingebaute Aktualisierungsfunktion verteilt. Zu den Neuerungen in Firefox 82.0 gehören weitere Verbesserungen für Nutzer mit Sehschwächen, die einen Screenreader einsetzen. Die Bild-im-Bild-Funktion für die Videowiedergabe hat ein neues Symbol erhalten und eine leicht veränderte Position. Außerdem soll Firefox nun „so schnell wie noch nie“ sein.



Im Mozilla Sicherheitsbericht MFSA-2020-45 (für Firefox 82.0) führt der Browser-Hersteller zunächst fünf Sicherheitslücken auf, die durch externe Forscher entdeckt und gemeldet worden sind. Keine dieser Schwachstellen weist Mozilla als kritisch aus, zwei Lücken stuft Mozilla zumindest als hohes Risiko ein. Hinzu kommt eine nicht näher angegebene, dem Anschein nach überschaubare Zahl intern entdeckter Sicherheitslücken, für die Mozilla pauschal ein hohes Risikopotenzial ausweist.



In Firefox ESR 78.4.0 (ESR: Extended Support Release, Langzeitversion) haben die Mozilla-Entwickler mindestens zwei Sicherheitslücken beseitigt. Für den ESR-Zweig 68.x gibt es keine Updates mehr – Version 68.12 vom 25. August ist die letzte Ausgabe. Der neue Tor Browser 10.0.2 basiert nunmehr auf Firefox ESR 78.4.0. Enthalten ist die neueste NoScript-Version 11.1.3.



Beim Mail-Programm Thunderbird ist die Version 78.3.3 aktuell, die MZLA Technologies (eine Mozilla-Tochter) am 16. Oktober freigegeben hat. Seit Thunderbird 78.2.1 ist die Unterstützung für OpenPGP zur Mail-Verschlüsselung standardmäßig aktiviert. Es werden jedoch mit jedem Update weitere Verbesserungen vorgenommen, um an die Funktionalität der nicht mehr unterstützten Erweiterung EnigMail anzuknüpfen. Seit Thunderbird 78.3.0 können Sie per automatischem Update von Versionen 68.x auf Thunderbird 78.x wechseln.



Am 17. November soll Firefox 83 freigegeben werden. In diesem Jahr wird es noch bis Firefox 84 sowie Firefox ESR 78.6 weitergehen, deren Veröffentlichung Mozilla für den 15. Dezember avisiert.