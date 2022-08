Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser

Frank Ziemann

Nachdem Google eine 0-Day-Lücke in Chrome geschlossen hat, haben mehrere Hersteller anderer Chromium-basierter Browser nachgezogen und ebenfalls Updates bereitgestellt, um die Schwachstelle zu beseitigen.

Am 16. August hat Google ein wichtiges Sicherheits-Update für Chrome bereitgestellt. Darin haben die Google-Entwickler 11 Sicherheitslücken beseitigt, darunter auch eine (CVE-2022-2856), die bereits bei Angriffen ausgenutzt wird. Mehrere Hersteller Chromium-basierter Browser haben inzwischen nachgezogen und ihre Web-Software aktualisiert. Dies sind bislang Brave, Microsoft (Edge) und Vivaldi. Bei Opera dauert es mal wieder länger.



Vivaldi hat diesmal am schnellsten reagiert und im Laufe des 17. August ein Update auf die Version 5.4.2753.37 veröffentlicht. Diese basiert bereits auf der etwas neueren Chromium-Version 104.0.5112.105. Wenige Stunden später hat Brave nachgezogen und seine aktualisierte Version 1.42.97 bereitgestellt. Sie basiert wie Google Chrome auf Chromium 104.0.5112.102.



Spät am 19. August hat Microsoft für Edge ein Update auf die Version 104.0.1293.63 bereitgestellt. Sie basiert auf Chromium 104.0.5112.102, wie auch Chrome und Brave. Mit der neuen Edge-Version hat Microsoft der Edgeleiste mehr Funktionalität spendiert. Sie können nun auf Office, Outlook, Spiele und verschiedene Werkzeuge, etwa einen Taschenrechner zugreifen. Diese Funktionserweiterung wird nach und nach für mehr Benutzer freigegeben.



Bei Opera lässt man sich mehr Zeit. In der neuen Opera-Version 90.0.4480.48 vom 18. August kommt zwar erstmals Chromium 104 zum Einsatz. Es handelt sich jedoch um die Chromium-Ausgabe 104.0.5112.81 vom 2. August. Darin steckt unter anderem auch noch die 0-Day-Lücke CVE-2022-2856. Neu in Opera für Windows ist das VPN mit dem Zusatz „Pro“. Es handelt sich dabei um ein kostenpflichtiges VPN, das nicht auf den hauseigenen Browser beschränkt ist. Das bisherige, im Browser integrierte Gratis-VPN gibt es weiterhin.



Google hat inzwischen auch Chrome für Android aktualisiert (104.0.5112.97). Unklar bleibt allerdings, ob der Android-Browser von der 0-Day-Lücke betroffen ist und ob diese damit nun geschlossen ist.

Chromium-basierte Browser in der Übersicht: