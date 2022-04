Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser

Frank Ziemann

Google hat mit dem ersten Sicherheits-Update für Chrome 100 eine Sicherheitslücke geschlossen. Hersteller anderer Chromium-basierter Browser haben Updates bereitgestellt, um diese Schwachstelle ebenfalls zu beheben.

Vergrößern Updates für Chromium-basierte Browser

Das jüngste Update auf Chrome 100.0.4896.75 vom 4. April beseitigt eine Schwachstelle (CVE-2022-1232) im Google-Browser und dessen quelloffener Basis Chromium. Mehrere Hersteller Chromium-basierter Browser haben inzwischen mit entsprechenden Sicherheits-Updates nachgezogen. Dies sind bislang Microsoft Edge, Brave und Vivaldi – bei Opera dauert es wieder einmal länger.



Die Brave-Entwickler haben mal wieder zuerst reagiert und bereits einen Tag später ein Update auf Brave 1.37.111 bereitgestellt, das auf Chromium 100.0.4896.79 basiert. Tags darauf hat Vivaldi seinen Browser in der Version 5.2.2623.24 veröffentlicht. Dabei handelt es sich um die erste Fassung des Versionszweigs Vivaldi 5.2. Sie fußt auf Chromium 100.0.4896.81.



Microsoft hat am 7. April ein Update auf Edge 100.0.1185.36 ausgeliefert. Es enthält wie die aktuelle Chrome-Version Chromium 100.0.4896.75. Im Sicherheitsbericht zu der beseitigten Schwachstelle gibt Microsoft allerdings Chromium 100.0.4896.60 als Basis an. Dafür stimmt diesmal der von Edge übermittelte User-Agent.



Opera lässt sich – wie leider zu oft – mehr Zeit: In der neuesten Opera-Version 85.0.4341.60 vom 6. April steckt, trotz mehrerer zwischenzeitlicher Opera-Updates, noch immer Chromium 99.0.4844.84 vom 25. März. Opera 86 auf Basis von Chromium 100 ist noch im Beta-Stadium. Damit bleiben in Opera einstweilen knapp 30 Sicherheitslücken erhalten, die in zwei zwischenzeitlichen Chrome-Updates gestopft wurden – diesmal immerhin keine 0-Day-Lücken.



Am 26. April will Google Chrome 101 veröffentlichen, am 24. Mai soll Chrome 102 folgen.



Chromium-basierte Browser in der Übersicht: