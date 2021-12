Frank Ziemann

Google hat in Chrome eine 0-Day-Lücke geschlossen. Mehrere Hersteller anderer Chromium-basierter Browser haben schnell reagiert, um die Sicherheitslücke zu beseitigen. Dies gilt bislang für Microsoft Edge, Brave und Vivaldi.

Vergrößern Wichtige Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser

Mit dem Update auf Chrome 96.0.4664.110 hat Google am 13. Dezember fünf Schwachstellen in seinem Browser behoben. Darunter ist mit CVE-2021-4102 auch eine Sicherheitslücke, die bereits ausgenutzt wird. Mehrere Hersteller Chromium-basierter Browser haben am 14. Dezember ebenfalls entsprechende Sicherheits-Updates bereitgestellt. Bei Opera dauert es mal wieder länger.



Brave ist in der neuen Version 1.33.106 erhältlich, die wie die aktuelle Chrome-Version auf Chromium 96.0.4664.110 basiert. Das gilt ebenso für Edge 96.0.1054.57, den Microsoft beim Patch Day veröffentlicht hat. Vivaldi 5.0.2497 setzt bereits auf die etwas neuere Chromium-Version 96.0.4664.113.



▶Die neuesten Sicherheits-Updates



Die aktuelle Opera-Version 82.0.4227.33 stammt zwar ebenfalls vom 14. Dezember, basiert jedoch noch auf Chromium 96.0.4664.93. Somit stecken in Opera noch die Sicherheitslücken, die andere Hersteller bereits beseitigt haben, einschließlich der 0-Day-Lücke CVE-2021-4102.



Dies ist eine Zeit intensiven, teils hektischen Online-Shoppings. Stellen Sie sicher, dass Ihr Browser auf dem neuesten Stand ist. Am 4. Januar will Google Chrome 97 veröffentlichen.



Chromium-basierte Browser in der Übersicht: