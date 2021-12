Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser

Frank Ziemann

Nach Googles erstem Sicherheits-Update für Chrome haben einige Hersteller anderer Chromium-basierter Browser nachgezogen, um Sicherheitslücken zu schließen. Dies betrifft Microsoft Edge, Brave und Vivaldi sowie inzwischen auch Opera.

Mit dem Update auf Chrome 96.0.4664.93 hat Google am 6. Dezember 22 Schwachstellen in seinem Browser behoben. Bislang sind keine Angriffe auf eine der Lücken bekannt. Mehrere Hersteller Chromium-basierter Browser haben inzwischen ebenfalls Sicherheits-Updates bereitgestellt. Doch inzwischen hat Google bereits ein neues Chrome-Update herausgebracht, um eine 0-Day-Lücke zu schließen.



Brave ist seit 8. Dezember in der neuen Version 1.32.115 erhältlich, die wie die Chrome-Version aus der letzten Woche auf Chromium 96.0.4664.93 basiert. Das gilt ebenso für Microsoft Edge 96.0.1054.53, veröffentlicht am 10. Dezember. Microsoft hat auch bereits auf Googles neuestes Chrome-Update reagiert. Man sei sich der 0-Day-Lücke bewusst und arbeite an einem entsprechenden Edge-Update.



▶Die neuesten Sicherheits-Updates



Vivaldi 5.0.2497.28 ist seit 9. Dezember verfügbar und setzt bereits auf die etwas neuere Chromium-Version 96.0.4664.97. Die aktuelle Opera-Version 82.0.4227.23 stammt hingegen vom 2. Dezember und basiert noch auf Chromium 96.0.4664.45. Somit stecken in Opera noch die Sicherheitslücken, die andere Hersteller bereits gestopft haben. Hinzu kommen bei allen Anbietern die fünf neuen Schwachstellen, einschließlich der 0-Day-Lücke.

[Update:] Heute ist Opera 82.0.4227.33 erschienen, das auf Chromium 96.0.4664.93 basiert. Damit ist Opera auf dem gleichen Sicherheitsstand wie Edge, Brave und Vivaldi. [/Update]



Am 4. Januar will Google Chrome 97 veröffentlichen.



Chromium-basierte Browser in der Übersicht: