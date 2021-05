Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser

Frank Ziemann

Nach dem dritten Sicherheits-Update für Chrome 90 haben die Hersteller anderer Chromium-basierter Browser unterschiedlich schnell reagiert, um ebenfalls Updates bereitzustellen.

Vergrößern Chromium-basierte Browser

Google hat am 10. Mai das dritte und voraussichtlich letzte Sicherheits-Update für Chrome 90 bereitgestellt. Mit diesem Update auf Version 90.0.4430.212 hat Google 19 Schwachstellen beseitigt. Darunter sind 13 Lücken, die Google als hohes Risiko ausweist. Die wichtigsten Hersteller Chromium-basierter Browser haben schnell mit Updates nachgezogen, namentlich Brave, Vivaldi und Microsoft Edge. Opera braucht wie fast immer deutlich länger.



Das schnellste Update ist diesmal von Vivaldi gekommen – kaum einen Tag nach Google. Die noch immer aktuelle Version Vivaldi 3.8.2259.42 vom 11. Mai basiert auf Chromium 90.0.4430.214, ist also sogar noch einen Tick weiter als Google Chrome (90.0.4430.212). Microsoft und Brave haben drei Tage benötigt. Sowohl Microsoft Edge 90.0.818.62 als auch Brave 1.24.85 setzen auf den gleichen Chromium-Unterbau wie Google Chrome.



➤ Die neuesten Sicherheits-Updates



Bei Opera dauert es mal wieder länger. Es gab zwischendurch zwar Opera-Updates , jedoch ohne die sicherheitsrelevante Aktualisierung der Chromium-Basis. Volle zehn Tage nach Google ist mit Opera 76.0.4017.137 vom 20. Mai endlich ein Update erschienen, das auf Chromium 90.0.4430.212 basiert – aber nur für macOS und eigentlich mehr, um Probleme mit Netflix auf M1-Macs zu beheben. Windows- und Linux-Nutzer müssen weiterhin mit mehr als einem Dutzend Sicherheitslücken leben und auf ein weiteres Update hoffen. Womöglich schafft Opera das noch, bevor Google am kommenden Dienstag, 25. Mai, Chrome 91 veröffentlicht. Opera muss dringend seine Prioritäten überdenken.