Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser

Nach dem zweiten Sicherheits-Update für Chrome 90 haben die Hersteller anderer Chromium-basierter Browser reagiert und ebenfalls Updates bereitgestellt.

Google hat am 26. April bereits das zweite Sicherheits-Update für Chrome 90 bereitgestellt. Mit diesem Update auf Version 90.0.4430.93 hat Google neun Schwachstellen beseitigt. Die wichtigsten Hersteller Chromium-basierter Browser haben inzwischen mit Updates nachgezogen, namentlich Brave, Vivaldi und Microsoft Edge. Opera hängt noch etwas nach, hat aber aufgeholt.



Am schnellsten war einmal mehr Brave. Die Brave-Version 1.23.75 ist seit 28. April verfügbar, basiert auf Chromium 90.0.4430.93 und ist somit wieder auf dem aktuellen Sicherheitsstand. Opera hat am gleichen Tag endlich den Wechsel von Chromium 89 auf Chromium 90 vollzogen – allerdings bislang nur auf Chromium 90.0.4430.85. Bei Opera 76.0.4017.94 ist damit immerhin die 0-Day-Lücke CVE-2021-21224 gestopft. Um auch die neuesten Schwachstellen zu beheben, bedarf es noch eines weiteren Updates. Das könnte sogar noch vor dem nächsten Sicherheits-Update für Chrome klappen.



Vivaldi hatte diese 0-Day-Lücke als einziger Browser-Hersteller beseitigt, indem die Entwickler den Patch auf Chromium 89 zurück portiert haben, da Vivaldi 3.7.x noch auf dieser Generation fusst. Am 29. April hat Vivaldi schließlich als Letzter der hier genannten Hersteller auf Chromium 90 gewechselt. Vivaldi 3.8.2259.37 basiert sogar schon auf Chromium 90.0.4430.95 und ist somit wieder an der Spitze des Feldes.



Einen halben Tag nach Vivaldi hat Microsoft ein Update auf die neue Edge-Version 90.0.818.51 veröffentlicht, basierend auf Chromium 90.0.4430.93. Damit sind die bekannten Chromium-Sicherheitslücken auch in Edge beseitigt.



Google will am 25. Mai Chrome 91 veröffentlichen.