Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser

Frank Ziemann

Nachdem Google in der letzten Woche zwei Sicherheits-Updates für Chrome 88 bereitgestellt hatte, haben andere Hersteller Chromium-basierter Browser mittlerweile nachgezogen.

Vergrößern Chromium-basierte Browser

Am 4. Februar hat Google ein wichtiges Sicherheits-Update für Chrome bereitgestellt, bereits zum zweiten Mal in der Woche. Da ist den Herstellern anderer Chromium-basierter Browser nicht viel Zeit zum Durchatmen geblieben. Erschwerend kommt hinzu, dass Google mit dem zweiten Chrome-Update auf Version 88.0.4324.150 eine Schwachstelle beseitigt hat, die bereits für Angriffe ausgenutzt wird. Die Attacken zielen bislang vor allem auf Chrome für Windows.



Inzwischen haben einige Hersteller wieder aufgeschlossen. Brave ist mit Version 1.19.92 auf dem Stand der Chromium-Version 88.0.4324.152 und liegt damit knapp vorn. Vivaldi 3.6.2165.36 setzt auf Chromium 88.0.4324.151 und ist damit ebenfalls gegen alle bislang bekannten Schwachstellen abgesichert. Das gilt auch für Microsofts Browser Edge 88.0.705.63, der auf Chromium 88.0.4324.150 basiert. Alle drei Hersteller haben ihre Browser im Laufe des 5. Februar aktualisiert.



Opera hinkt einmal mehr hinterher. In dessen neuester Version 74.0.3911.75 vom 3. Februar steckt noch Chromium 88.0.4324.104. Opera liegt damit bereits zwei Sicherheits-Updates zurück. Es gibt noch etliche weitere kostenlose Browser, die auf Chromium basieren, etwa Comodo Dragon oder die Geschwister Avast und AVG Secure Browser. Doch bei den meisten ist die öffentlich einsehbare Dokumentation der Versionsänderungen unzureichend.



Chrome 89 für Desktop (Windows, macOS, Linux) soll am 2. März erscheinen.