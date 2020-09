Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser

Frank Ziemann

Nachdem Google ein Sicherheits-Update für Chrome 85 bereitgestellt hat, haben andere Hersteller Chromium-basierter Browser nachgezogen. Microsoft Edge, Brave und Vivaldi sind aktualisiert, Opera fehlt noch.

Vergrößern Chromium-basierte Browser

In der neuen Chrome-Version 85.0.4183.102 für Windows, macOS und Linux haben Googles Entwickler fünf Sicherheitslücken geschlossen. Inzwischen sind auch Chrome 85.0.4183.101 für Android sowie Chrome 85.0.4183.109 für iOS in den jeweiligen App Stores verfügbar.



Microsoft hat seinen Browser Edge (Chromium-basiert) zwei Tage später aktualisiert , um die gleichen Sicherheitslücken zu schließen. Die neueste Edge-Version trägt die Nummer 85.0.564.51. Beim Update-Diensta g in dieser Woche hat Microsoft einen Patch für Edge (Chromium-basiert) mitgeliefert, der sich jedoch nicht auf die Versionsnummer ausgewirkt hat.

Browser Version Chromium-Version Google Chrome 85.0.4183.102 85.0.4183.102 Microsoft Edge 85.0.564.51 85.0.4183.102 Brave 1.13.86 85.0.4183.102 Opera 70.0.3728.178 84.0.4147.135 Vivaldi 3.3.2022.45 85.0.4183.106

Auch Vivaldi 3.3.2022.45 ist auf den neuesten Sicherheitsstand, basiert sogar schon auf Chromium 85.0.4183.106. Neu in Vivaldi 3.3 ist ein so genannter „Pausenmodus“. Der Brave Browser ist mit der neuesten Version 1.13.86 ebenfalls bereits auf dem Stand von 85.0.4183.102.

➤Die neuesten Sicherheits-Updates



Opera hat zwar in dieser Woche mit der Version 70.0.3728.178 ebenfalls ein Update bereitgestellt, hängt jedoch noch weit zurück, denn diese Opera-Version basiert noch immer auf Chromium 84. Erst mit Opera 71, derzeit noch im Beta-Stadium, steigen die Norweger auf Chromium 85 um.



Chrome 86 für Desktop soll am 6. Oktober erscheinen.