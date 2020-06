Sicherheits-Updates für Chromium-basierte Browser

Frank Ziemann

Google hat ein weiteres Sicherheits-Update für Chrome 83 bereitgestellt. Microsoft hat rasch nachgezogen und seinen Browser Edge ebenfalls aktualisiert, ebenso Brave.

Vergrößern Gleichstand bei der Sicherheit: Chrome und Edge

In der neuen Chrome -Version 83.0.4103.106 für Windows, macOS und Linux haben Googles Entwickler insgesamt vier Sicherheitslücken geschlossen. Im Chrome Release Blog führt Srinivas Sista drei Schwachstellen auf, die durch externe Sicherheitsforscher entdeckt und an Google gemeldet worden sind. Alle drei stuft Google als hohes Risiko ein.



Für die Entdeckung der Schwachstellen CVE-2020-6505 und CVE-2020-6506 hat Google den Entdeckern je 15.000 US-Dollar Prämie zuerkannt. Es handelt sich um eine Use-After-Free-Lücke (UAF) im Sprachmodul sowie einen Fehler in WebView. Dieser führt dazu, dass Richtlinien nicht konsequent durchgesetzt werden. Die dritte Lücke hat Sergej Glasunow entdeckt, der seit einiger Zeit für Googles Project Zero arbeitet und daher keine Prämien mehr erhält. Er hat einen gravierenden Fehler in der Javascript-Engine V8 (CVE-2020-6507) entdeckt.



➤Die neuesten Sicherheits-Updates



Microsoft hat seinen Browser Edge (Chromium-basiert) bereits zwei Tage später aktualisiert, um die gleichen Sicherheitslücken zu schließen. Die neueste Version trägt die Nummer 83.0.478.53. Microsoft will Edge (Chromium-basiert) in nächster Zeit per Windows Update an alle Windows-10-Rechner verteilen . Bislang ist der Umstieg von Edge (EdgeHTML) auf Edge (Chromium-basiert) noch optional.



Der Browser Brave ist mit der neuesten Version 1.10.93 ebenfalls bereits auf dem Stand von Chromium 83.0.4103.106. Hinter Brave steckt der frühere Mozilla-Chef und Javascript-Erfinder Brendan Eich. Die Anbieter anderer Chromium-basierter Browser (Opera, Vivaldi) werden hoffentlich bald nachziehen. Vivaldi 3.1.1929.34 basiert noch auf Chromium 83.0.4103.98. Opera (aktuelle Version: 68.0.3618.165) hat den Wechsel von Chromium 81 auf Chromium 83 noch immer nicht vollzogen, entsprechende Beta-Versionen belegen jedoch immerhin die Fortschritte.



Chrome für Android steht derzeit bei Version 83.0.4103.101. Chrome 84 für Desktop soll am 14. Juli erscheinen.