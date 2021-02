Frank Ziemann

Google hat für seinen Browser Chrome ein Update bereitgestellt. Darin haben die Google-Entwickler sechs Sicherheitslücken geschlossen, eine davon gilt als kritisch.

Vergrößern Sicherheits-Update für Chrome 88

In der neuen Chrome-Version 88.0.4324.146 für Windows, macOS und Linux vom 2. Februar sind mehrere teils gravierende Schwachstellen beseitigt. Im Chrome Release Blog führt Srinivas Sista sechs beseitigte Sicherheitslücken auf, die durch externe Sicherheitsforscher entdeckt und gemeldet worden sind. Darunter ist eine Schwachstelle (CVE-2021-21142), die Google als kritisch einstuft. Es handelt sich um eine Use-after-free-Lücke im Zahlungsmodul.



Hinzu kommen vier Lücken, die Google als hohes Risiko einstuft. Das sind zwei weitere Use-after-free-Lücken sowie zwei Pufferüberläufe in verschiedenen Browser-Komponenten. Eine dieser Schwachstellen wurde durch zwei Microsoft-Forscher gefunden. Die Gesamthöhe der Prämien für die Entdecker der Schwachstellen beläuft sich bislang auf über 50.000 US-Dollar. Die Höhe der Prämie für die Microsoft-Mitarbeiter hat Google noch nicht festgelegt oder veröffentlicht.



Chrome 88 ist am 19. Januar erschienen. Updates sind über die im Browser integrierte Aktualisierungsfunktion erhältlich. Sie werden meist automatisch heruntergeladen und installiert. Wenn Sie nicht darauf warten möchten, können Sie das Update auch manuell unter Hilfe » Über Google Chrome anstoßen.



Die Hersteller anderer Chromium-basierter Browser werden wohl in den nächsten Tagen nachziehen. Während Brave, Edge und Vivaldi immerhin bereits auf dem Sicherheitsstand von Chromium 88.0.4324.96 sind, fußt die aktuelle Opera-Version noch auf der vorherigen Generation Chromium 87.



Chrome für Android ist bereits seit 1. Februar in Version 88.0.4324.141 verfügbar. Chrome 89 für Desktop soll am 2. März erscheinen.