Shuffle Play: Netflix testet kurioses neues Feature

Hans-Christian Dirscherl

Netflix testet eine neue Funktion, die uns doch etwas überrascht hat. So funktioniert das neue Feature.

Vergrößern Shuffle Play: Netflix testet überraschendes neues Feature © Bogdan Glisik/Shutterstock.com

Netflix testet laut US-Medienberichten eine für TV-Streamingdienste ungewöhnliche Funktion: Einen Shuffle-Play-Button. Klickt der Netflix-Nutzer diesen an, bekommt er einen zufällig ausgewählten Film oder eine zufällige Serienfolge angezeigt.



Der Shuffle-Play-Button alias "Shuffle Play" taucht demnach jetzt in den USA rechts auf dem Homescreen von Netflix auf, unterhalb des Profil-Icons. Das scheint derzeit aber nur in den USA der Fall zu sein, auf einem deutschen Netflix-Homescreen konnten wir den Shuffle-Play-Button noch nicht entdecken. Mit dem Shuffle-Play-Button kann man offensichtlich Netflix die Auswahl des Programms überlassen.

Gegenüber der US-IT-Nachrichtenseite The Verge erklärte Netflix, dass es den Shuffle-Play-Button seit Juli 2020 testen würde. Dabei überprüft Netflix unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten und Benennungen für diese neue Funktion. So könnte die neue Shuffle-Funktion anscheinend auch als Menüpunkt “Play Something” erscheinen. Netflix ergänzte zudem, das es diese Testläufe in unterschiedlichen Ländern und für unterschiedliche Zeiträume durchführen würde. Netflix wolle die neue Shuffle-Funktion aber nur dann global ausspielen, wenn die Netflix-Kunden sie nützlich finden würden.

Die neue Shuffle-Funktion scheint Netflix in den USA aber nur in der Netflix-App auf TV-Geräten anzuzeigen. Sie scheint auch keine völlig willkürlichen Vorschläge zu liefern, sondern sich durchaus an den zuletzt angeschauten Inhalten zu orientieren. Wenn man also zum Beispiel eine Comic-Verfilmung angeschaut hat, dann bekommt man vielleicht über die Shuffle-Funktion eine weitere Comic-Verfilmung vorgeschlagen.

Techcrunch wiederum will bemerkt haben, dass die Shuffle-Funktion auch mal aus einer TV-Serie zufällig eine Folge auswählt und diese vorschlägt.



