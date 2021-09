René Resch

Den 50-Zoll-großen Xiaomi Mi TV P1 mit 4K-Auflösung erhalten Sie während der September-Angebote zum Top-Preis.

Vergrößern September-Angebote: Xiaomi Mi TV P1 50 zum Top-Preis bei Amazon © Amazon

Beim Versandriesen Amazon erhalten Sie aktuell bezüglich der September-Angebote den Xiaomi Mi TV P1 (Modelljahr 2021) mit einer Displaygröße von 50 Zoll zum Aktionspreis. Mehr zur "September-Angebote"-Aktion sowie zu weiteren Deals bei Amazon erfahren Sie hier.

Xiaomi Smart TV P1 (2021) © Xiaomi Xiaomi Smart TV P1 [Modell 2021] mit einer Bildschirmdiaglonale von 50 Zoll, Frameless, UHD, Triple-Tuner, Android 10.0, Prime Video, Netflix, Google Assistant, Bluetooth. September-Angebote-Preis: 469 statt 599 Euro



Weitere Eckdaten zum Xiaomi Mi TV P1 50: Der Smart-TV besitzt 50 Zoll LED-Panel mit Quantum-Dot, 4K-Auflösung und 60 Hertz. Weiterhin bietet das Gerät HDR10+, Dolby Vision und HLG, DTS, Dolby Digital, WLAN sowie Bluetooth 5.0. Neben dem Tripple-Tuner sind auch genügend Anschlüsse vorhanden: 3 x HDMI, 1 x Composite-Video, 1 x Digital Audio Out (optisch), 1 x Kopfhörer, 2 x USB 2.0, LAN sowie 1 x CI. Die Lautsprecher bieten 2 x 10 Watt Ausgangsleistung. Abmessungen und Gewicht (mit Standfuß): 111,7 x 71,1 x 27,7 cm, 9,9 kg. Als Energieverbrauch gibt der Hersteller 84 - 106 kWh auf 1000 Stunden an.

Der Xiaomi-Fernseher Mi TV P1 kann über den Google Assistant gesteuert werden und hat Googles Cast-Technik, für ein optimales Streaming-Erlebnis direkt an Board. Als Betriebssystem kommt Android-TV 10.0 zum Einsatz. Damit kann so auf das breite Portfolio an Apps aus dem Play-Store von Google zurückgegriffen werden.





September-Angebote bei Amazon

Während der September-Angebote bei Amazon haben Shopping-Freudige die Möglichkeit, erhebliche Rabatte auf Produkte bekannter Marken und kleiner Unternehmen zu erhalten. Die Aktion soll 8 Tage lang laufen und endet am 14. September 2021. In unserem ausführlichen Artikel zur Aktion zeigen wir Ihnen die besten Deals der Aktion - täglich aktualisiert.



September-Angebote bei Amazon: Die besten Angebote der Aktion

