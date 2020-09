September-Angebote: Die aktuellen Top-Deals bei Amazon

René Resch

Bei Amazon läuft vom 7. bis zum 15. September 2020 die September-Aktion mit vielen interessanten Deal-Angeboten.

Vergrößern Amazon September-Angebote: Die aktuellen Top-Deals © Amazon

Vom 7. bis 15. September 2020 läuft beim Versandriesen Amazon die große September-Angebote-Aktion mit vielen Angeboten auch aus den Bereichen Technik und IT. Dabei gibt es täglich ab 6 Uhr in der Früh neue Angebote. Gerade bei den Tagesangeboten heißt es schnell sein, Amazon selbst schreibt dazu: "Jeden Tag ab 6 Uhr in der Früh neue Angebote. Greifen Sie schnell zu, denn Angebote gelten höchstens so lange wie angegeben bzw. so lange der Vorrat reicht - und der kann blitzschnell vergriffen sein".

Hier finden Sie alle aktuellen Amazon September-Angebote

Aktuelle Highlights der September-Aktion (9. September 2020)

Fortlaufende September-Angebote

Amazon-Prime-Mitglieder erhalten früheren Zugriff auf Angebote

Amazon-Prime-Mitglieder haben einen kleinen Vorteil: Sie erhalten die ersten 30 Minuten einen exklusiven Zugriff auf alle Blitzangebote. Sie sind noch kein Prime-Mitglied? Dann sichern Sie sich hier die kostenlose 30-Tage-Probemitgliedschaft und profitieren auch Sie von dem früheren Zugriff auf die Blitzangebote.

Sie können die Mitgliedschaft nach den 30 Tagen problemlos kündigen und es fallen keine Kosten für Sie an. Falls Sie Amazon Prime dauerhaft nutzen möchten, kostet der Service 69 Euro im Jahr. Die Amazon-Prime-Mitgliedschaft bietet viele Vorteile, selbst dann, wenn Sie nicht regelmäßig Produkte beim Online-Händler kaufen und so vom schnellen Premiumversand profitieren. Prime Video, Prime Music und Twitch Prime sind drei der attraktiven Dienste, die Amazon seinen Prime-Mitgliedern im Gegenzug zur kostenpflichtigen Mitgliedschaft anbietet.

