Hans-Christian Dirscherl

Sennheiser hat die Momentum True Wireless 2 vorgestellt. Sie bieten nun Active Noise Cancellation zusätzlich zur bekannten „Transparent Hearing-Funktion“. Gegenüber den Vorgängern sind die neuen In-Ear-Kopfhörer geschrumpft und die Akku-Laufzeit wurde verbessert.

Vergrößern Sennheiser: Neue Momentum True Wireless 2 mit ANC & besserem Akku © Sennheiser

Sennheiser hat die Momentum True Wireless 2 als Nachfolger der Momentum True Wireless vorgestellt. Die neuen In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer richten sich an „anspruchsvolle Audio-Liebhaber“. Gegenüber der Vorgängergeneration kommt „Active Noise Cancellation“ (ANC) dazu. Wie schon beim Vorgänger kann der Nutzer außerdem mit der „Transparent Hearing-Funktion“ Umgebungsgeräusche mit nur einem Fingertipp einblenden. Dadurch ist es möglich, sich zu unterhalten, ohne die Ohrhörer abnehmen zu müssen.

Außerdem will Sennheiser die Ergonomie verbessert haben. Das bedeutet konkret: Die Neuen sind 2 mm kleiner als das Vorgängermodell. Die Akkulaufzeit mit einer Aufladung gibt der Hersteller mit sieben Stunden an. Diese lasse sich mit der Transportbox auf bis zu 28 Stunden erhöhen.

Vergrößern Momentum True Wireless 2 in schwarzer Ausführung mit Transportbox © Sennheiser

Die Beamforming-Technologie der Ohrhörer setzt zwei Mikrofone ein, um Nebengeräusche zu reduzieren und eine klare Sprachaufnahme zu gewährleisten. Damit können Sie dann nicht nur Musik hören, sondern auch telefonieren und smarte Geräte per Sprachbefehl steuern. Sennheiser verspricht „herausragenden Stereoklang mit tiefen Bässen, natürlichen Mitten sowie klaren, detailreichen Höhen.“ Den Klang können Sie mit dem integrierten Equalizer und der Sennheiser Smart Control App anpassen.

Die kabellose Übertragung erfolgt über Bluetooth 5.1. Bei den Audiocodecs werden zum Beispiel AAC und Qualcomm aptXTM unterstützt.

Vergrößern Momentum True Wireless 2 in weißer Ausführung. © Sennheiser

Wie schon beim Vorgänger bedienen Sie die Kopfhörer per Touch direkt am Gerät. Die Momentum True Wireless 2 sind nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt. Sennheiser verkauft die Momentum True Wireless 2 in schwarzer und in weißer Farbe. Mit passenden Stoffoberflächen auf der Transportbox.

Der Momentum True Wireless 2 wird ab April 2020 in Schwarz zu einem Preis von 299 Euro (UVP) verfügbar sein, während die weiße Farbvariante zu einem späteren Zeitpunkt erhältlich sein wird. Zum Vergleich: Die noch aktuellen Momentum True Wireless bekommen Sie derzeit für um die 220 Euro.